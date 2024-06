Koalicja Obywatelska wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością. Podział na okręgi

Wczorajsze wyniki exit poll różnią się od tych, które dziś podała Państwowa Komisja Wyborcza. Jednak zwycięzca i kolejność miejsc partii nie zmieniają się. To Koalicja Obywatelska triumfuje, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość o niecały punkt procentowy. - 10 lat. Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium. Słuchajcie, jestem tak szczęśliwy. Mamy prawo do radości i do wzruszenia. Ja nie będę ukrywał, że jakoś tam w środku przełykam łzy, (...) Jestem bardzo, bardzo wzruszony. To nie są wybory, które przyciągają największą publiczność ani w Polsce, ani w Europie, a nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli. To przecież oni wygrali - mówił podczas wieczoru wyborczego Donald Tusk.

Ostateczne wyniki do Parlamentu Europejskiego prezentują się następująco:

Koalicja Obywatelska 37,06 proc.

Prawo i Sprawiedliwość 36,16 proc.

Konfederacja 12,08 proc.

Trzecia Droga 6,91 proc.

Lewica 6,3 proc.

A jak wygląda sytuacja w poszczególnych okręgach? Trzeba pamiętać o tym, że tu sytuacja jest szczególna, ponieważ niektóre województwa "połączono". Koalicja Obywatelska wygrała w następujących: wamińsko-mazurskim-podlaskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląsko-opolskim, lubusko-zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim oraz w okręgu Warszawa.

Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w okręgach: łódzkim, lubelskim, małopolsko-świętokrzyskim, podkarpackim, mazowieckim.