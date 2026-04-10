KO z historyczną przewagą nad PiS. Analizujemy najnowszy sondaż

Najnowszy sondaż z marca 2026 r. pokazuje ogromną dominację Koalicji Obywatelskiej (35,2%) nad Prawem i Sprawiedliwością (22%).

Byłe partie Trzeciej Drogi – Polska 2050 i PSL – startujące osobno, znalazły się daleko pod progiem wyborczym.

Konfederacja umacnia się na pozycji trzeciej siły (12,8%), a prawica wykazuje rosnącą polaryzację.

Jakie są przyczyny tak drastycznych zmian i co oznaczają dla przyszłości polskiej sceny politycznej? Sprawdź pełną analizę.

KO zdecydowanym liderem. Duża przewaga nad PiS

Z badania pracowni Opinia24 wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 35,2 proc. poparcia wśród zdecydowanych wyborców. To wynik, który daje jej wyraźne pierwsze miejsce i komfortową przewagę nad konkurencją.

Drugą pozycję zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, jednak różnica jest znacząca. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 22 proc. badanych, co oznacza wyraźny dystans do lidera.

Spór o TK zakończony? Czarzasty stawia sprawę jasno. Mocny atak na prezydenta

Trzecie miejsce dla Konfederacji. Lewica dalej w tyle

Na podium znalazła się również Konfederacja, którą wskazało 12,8 proc. respondentów. To wynik dający jej stabilne trzecie miejsce. Dalsze pozycje zajmują mniejsze ugrupowania. Nowa Lewica uzyskała 6,9 proc., a Konfederacja Korony Polskiej 6,6 proc. poparcia.

Kto poza Sejmem? Kilka partii pod progiem

Pod progiem wyborczym znalazło się kilka ugrupowań, które przy takim wyniku nie weszłyby do parlamentu. Partia Razem może liczyć na 4,6 proc., natomiast Polska 2050 osiąga 3,1 proc.. Jeszcze niższe poparcie notuje Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,9 proc. Niewielka grupa respondentów wskazała inne ugrupowania (0,7 proc.), a 6,2 proc. badanych wciąż nie podjęło decyzji wyborczej.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został zrealizowany w dniach 7–9 kwietnia 2026 roku metodą mieszaną (CATI oraz CAWI) na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Wyniki prezentują preferencje wśród zdecydowanych wyborców.

Co oznacza ten sondaż?

Wyniki pokazują wyraźny trend. Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera i buduje przewagę nad głównym konkurentem. Jednocześnie układ sił w środku stawki pozostaje rozproszony, a część wyborców nadal się waha. To sygnał, że choć lider jest wyraźny, walka o kolejne miejsca i przyszłą większość parlamentarną wciąż pozostaje otwarta.

