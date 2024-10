Klamka zapadła! „Masa” usłyszał wyrok. Kilka lat więzienia i kara grzywny

Gangster z Pruszkowa

Jarosław S. „Masa” działał z początku w pruszkowskim gangu. Zgodził się jednak iść na współpracę z prokuraturą, jako świadek koronny. To za jego sprawa udało się wsadzić do więzienia ważnych szefów mafii. Były gangster wzbudzał nie lada sensację, często udzielał się w mediach i pisał książki. Lecz jak się okazało, nie trwało to długo. „Masa” nie zdołał całkowicie zerwać koneksji ze światem przestępczym. W 2018 zatrzymano go pod zarzutem korupcji i wyłudzania kredytów, ale wyszedł na wolność w oczekiwaniu na proces.

3-latek zmarł w żłobku. Prokuratura wyjaśnia co się stało Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Teraz najsłynniejszy były gangster usłyszał wyrok. Sąd orzekł wobec Jarosława Ł. ps. Masa karę 6 lat pozbawienia wolności oraz 55 tys. zł grzywny. Wobec 20 innych oskarżonych sąd orzekł kary od roku do czterech lat więzienia. Część z nich usłyszała wyroki z warunkowym zawieszeniem kary wykonania kary pozbawienia wolności.

O zakończeniu przed łódzkim sądem procesu przeciwko Jarosławowi Ł. poinformowała Prokuratura Krajowa: – Wyrokiem z 30 września 2024 r. Sąd Okręgowy w Łodzi podzielił zarzuty prokuratora wskazane w akcie oskarżenia dotyczące m.in. oszustw kredytowych polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych, wielokrotnego udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, ujawniania informacji niejawnych, przyjmowania korzyści majątkowych. Wyrok nie jest prawomocny.

Sonda Czy lubisz oglądać gangsterskie filmy? Tak, trzymają w napięciu! Nie, nie mój klimat Czasem obejrzę