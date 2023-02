Klamka zapadła. Do Polski trafi 500 wyrzutni HIMARS

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż wieloprowadnicowych wyrzutni HIMARS, a także rakiet ATACMS oraz GMLRS do wartości 10 miliardów dolarów. Jedna z agencji należących do Pentagonu wyszczególniła, ze w skład zamówienia poza wyrzutniami wchodzą także rakiety szkoleniowe, części zapasowe i usługi logistyczne. 23 lutego zaś wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał wiadomość o zakończeniu procedury. - Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla Polski. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu! – napisał na Twitterze. Warto zaznaczyć, że systemy HIMARS są jedną z najpotężniejszych broni o krótkim zasięgu, służących do niszczenia pojazdów bojowych i składów amunicji.

