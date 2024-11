Kim jest Tobiasz Bocheński? Rodzina, wykształcenie, kariera

Kim jest Tobiasz Bocheński?

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną 2025 roku. Możliwe terminy wyborów to: 4 maja, 11 maja, 18 maja, 25 maja. Natomiast drugiej tury: 18 maja, 25 maja, 1 czerwca czy 8 czerwca. Jeśli chodzi o PiS to w grze pozostało kilka nazwisk polityków, którzy są brani pod uwagę i mają duże szanse. Oficjalnie nazwiska kandydata nie podano.

Pojawiły się doniesienia, że kandydatem PiS w wyborach może zostać Tobiasz Bocheński. Kim jest i co o nim wiemy? Tobiasz Bocheński to były wojewoda mazowiecki, który w listopadzie 2023 podał się do dymisji: - Jeśli ster rządów obejmą inni, a w szczególności Koalicja Obywatelska, to nie tylko nie czekałbym na odwołanie, ale nawet bym go żądał - mówił Bocheński już po wyborach 15 października. Funkcję tę pełnił od kwietnia 2023 roku, a wcześniej, bo od 2019 roku był wojewodą łódzkim.

Tobiasz Bocheński - jakie ma wykształcenie?

Tobiasz Bocheński urodził się w 1987 roku w Łodzi. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Był badaczem i zajmował się nauką, w tym badaniami nad anglosaską myślą republikańską i liberalną. Bocheński ma bardzo dobre wykształcenie, jest doktorem nauk prawnych o specjalności doktryny polityczno-prawne. W roku 2019 obronił rozprawę pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 został asystentem, a następnie doradcą wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua. W lipcu 2017 powołany na stanowisko dyrektora Biura Wojewody w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.

Bocheński prywatnie: rodzina, żona, rodzice, hobby

Tobiasz Bocheński to prywatnie syn znanego eseisty i literaturoznawcy, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego Tomasza Bocheńskiego. W 2020 roku Tobiasz Bocheński wziął ślub z piękną Elżbietą. Oglądając zdjęcia Bocheńskiego w mediach społecznościowych można stwierdzić, że lubi on uprawiać sport i ćwiczyć na siłowni, gdzie wyciska siódme poty. Lubi też górskie wędrówki.

