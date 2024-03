Kim jest nowy prezes KGHM Andrzej Szydło? Czy jest spokrewniony z byłą premier? Nic z tych rzeczy!

Już nie tylko Duda kontra Tusk. Do konfliktu z prezydentem dołącza Radosław Sikorski! Chodzi o ambasadorów

Nowym prezesem KGHM został Andrzej Szydło. W środę 6 marca rada nadzorcza KGHM zdecydowała o powierzeniu funkcji prezesa KGHM Polska Miedź Andrzejowi Szydło, któremu. To dobry pretekst do tego, by przyjrzeć się jego sylwetce. Kim jest Andrzej Szydło?

Jak czytamy na oficjalnej stronie KGHM prezes zarządu Andrzej Szydło to absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, a także Szkoły Menedżerów w Przemyśle oraz Studium Strategicznego i Operatywnego Zarzadzania w Przedsiębiorstwie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma więc bogate wykształcenie, ale i doświadczenie. Od lat zbierał doświadczenie managerskie specjalizując się w zarządzaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz realizacji projektów inwestycyjnych i remontowych. Zajmował się m.in. wdrażaniem zarządzania wg norm ISO oraz Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Posiada umiejętności w zakresie negocjacji oraz zarządzania projektami w metodologii Prince2 i Ten Step. Doskonalił się podczas szkoleń z obszarów strategii, prawa pracy czy HR. Uczestniczył w KGHM Executive Academy organizowanej przez IMD.

- Od 2021 roku członek zarządu Hyundai Engineering Poland, wcześniej członek zarządu SPS Inscon Sp. z o.o. Od początku kariery zawodowej związany z KGHM Polska Miedź S.A., gdzie przeszedł drogę od mistrza zmianowego Huty Miedzi „Głogów”, przez kierownika wydziału elektrociepłowni, głównego energetyka, dyrektora ds. technicznych oraz dyrektora naczelnego tego oddziału. W latach 2010-2014 pracował w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. na stanowisku dyrektora departamentu infrastruktury produkcyjnej, dyrektora departamentu technologii oraz dyrektora Programu Modernizacji Pirometalurgii. Był również przewodniczącym, a później sekretarzem Rady Nadzorczej spółki z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., Energetyka Sp. z o.o. - podano na stronie.

Na koncie ma też ciekawe odznaczenia: ma Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Otrzymał również odznakę honorową Ministra Gospodarki „Za zasługi dla Energetyki”. W 2006 roku wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A. Wiele osób może się zastawiać, czy Andrzej Szydło jest spokrewniony z byłą premier, nie, w tym przypadku to zbieżność nazwisk.

