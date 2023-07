Kim jest Anna Maria Siarkowska? Ma opuścić Suwerenną Polskę dla Konfederacji

Trzeba to brać pod uwagę

Anna Maria Siarkowska urodziła się 23 marca 1982 roku w Warszawie. Studiowała politologię na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, a następnie zrobiła doktorat na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Pracowała przy planowaniu obronnym oraz zarządzaniem kryzysowym w administracji rządowej. W 2006 roku została wiceprzewodniczącą rady programowej TVP Polonia.

Kierowała także strukturami Młodzieży Wszechpolskiej w Siedlcach. W 2005 i 2007 roku kandydowała do Sejmu z ramienia Ligi Polskich Rodzin, jednak bez sukcesu. Z kolei w wyborach w 2015 ubiegała się o mandat poselski w okręgu sieradzkim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz’15, tym razem osiągając sukces. W Sejmie była członkinią Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Obrony Narodowej.

W lutym 2017 roku opuściła Kukiz’15 i została przewodniczącą koła poselskiego Republikanów. We wrześniu tego samego roku utworzyła Partię Republikańską, jednocześnie przystępując do PiS. W wyborach w 2019 roku z sukcesem starała się o reelekcję poselską z listy PiS, a w maju 2022 dołączyła do Suwerennej Polski.

Teraz natomiast Anna Maria Siarkowska ma się przenieść do Konfederacji. - Pani poseł Anna Maria Siarkowska wystartuje w okręgu siedleckim z drugiego miejsca w nadchodzących wyborach parlamentarnych – mówił z rozmowie z portalem i.pl Janusz Korwin-Mikke.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku Anna Maria Siarkowska była jednym z liderów ruchu Polska Jest Jedna, który sprzeciwiał się wprowadzeniu obowiązkowego szczepienia przeciw Covid-19 oraz wprowadzeniu ograniczeń dla osób niezaszczepionych.

Prywatnie Anna Maria Siarkowska jest zamężna i ma cztery córki.

