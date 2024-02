Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Kierwiński ostro: Prezydent się kompromituje

jot 13:25

W "Expressie Biedrzyckiej" minister Marcin Kierwiński został zapytany o decyzję prezydenta ws. budżetu, czyli podpisanie ustawy budżetowej, ale też skierowanie jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Jak szef MSWiA traktuje tę zapowiedź? - Pan prezydent kompromituje się takim zachowaniem. Najwyraźniej uznał, że losy Polski i Polaków nie są ważne, bo stał się adwokatem wyłącznie dwóch panów skazanych prawomocnym wyrokiem sądu i przez siebie ułaskawionych. Wie pani… ciężko w ogóle komentować takie zachowanie prezydenta, bo on już nawet nie jest prezydentem PiS-u. On jest prezydentem dwóch wybranych kolegów z byłej partii, którzy zostali skazani jak zwykli przestępcy - powiedział.