Ustalenia opozycji ws. wyborów do Senatu

Jak zaznaczył, jest już powołanych kilka zespołów m.in. do spraw obrony narodowej, gdzie Lewicę reprezentuje poseł Marcin Kulasek czy zespół gospodarczy, w którym zasiada poseł Dariusz Wieczorek. "To już działa" - zauważył Czarzasty. Przyznał też, że rozmowy na temat "Paktu senackiego" idą sprawnie. "O personaliach i okręgach będziemy rozmawiali w kwietniu, maju" - powiedział wicemarszałek Sejmu.

"W tej chwili rozmawiamy o sposobie naliczenia na poszczególną formację ilości mandatów biorących" - dodał. "Mamy cztery badania i z tych badań niezależnie wynika, że przy tych notowaniach, które są w tej chwili, pewnych miejsc w Senacie jest między 60 a 65. Teraz trzeba ustalić - nie dyskutując o nazwiskach, nie dyskutując o okręgach - ile takich okręgów mają cztery partie, czyli Platforma Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050" - przekazał.

Czym jest "Pakiet Senacki"?

Jak podkreślił, "do końca roku te ustalenia opozycji będą ogłoszone urbi et orbi". "Pakt Senacki" to porozumienie, które zawarły przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Komitet Wyborczy SLD (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu Senackiego" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora. Dało jej to 51 na 100 mandatów w Senacie.

