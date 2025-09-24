Kidawa-Błońska wprost o zadłużeniu państwa. Co z programem 800+?

Wydatki na obronę są priorytetem, rząd nie planuje ich cięcia mimo kryzysu.

Budżet państwa będzie wymagał oszczędności, ale decyzje zapadną przy jego tworzeniu.

Programy społeczne, takie jak 800+, mają pozostać nienaruszone.

Kidawa-Błońska podkreśliła potrzebę znalezienia „złotego środka” między bezpieczeństwem a codziennymi wydatkami państwa.

„Sytuacja jest trudna, ale obronność najważniejsza”

Wicemarszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska przyznała, że Polska stoi dziś przed poważnym wyzwaniem równoważenia wydatków.

– Sytuacja jest bardzo trudna, bo czasy są niespokojne i Polska musi zwiększać wydatki na obronę, na uzbrojenie. Ale jednocześnie nie możemy pozbyć się tego, co jest ważne, wydatków na normalne funkcjonowanie naszego państwa – mówiła na konferencji prasowej przed posiedzeniem Senatu.

Kidawa-Błońska wskazała, że to właśnie inwestycje w obronność i bezpieczeństwo muszą być dziś priorytetem.

– Nikt z wydatków na uzbrojenie i obronność nie będzie rezygnował, bo teraz, w tej chwili, to jest najważniejsze – zaznaczyła.

„Trochę oszczędności będziemy musieli robić”

Polityczka podkreśliła, że szczegóły działań rządu będą znane dopiero przy pracach nad budżetem na przyszły rok, ale już teraz wiadomo, że bez cięć nie da się obejść.

– Za chwilę rozpoczniemy pracę nad budżetem i wtedy będziemy mogli powiedzieć, jak to wygląda. Ale na pewno trochę oszczędności będziemy musieli robić – dodała.

Według wicemarszałek, dyskusja o finansach państwa nie może polegać wyłącznie na liczeniu długu, lecz także na odpowiedzialnym planowaniu tego, co dla Polski kluczowe. – Trzeba znaleźć złoty środek – mówiła.

800+ i wsparcie dla rodzin pozostają

Zapytana o przyszłość programów społecznych, Kidawa-Błońska rozwiała wątpliwości. Świadczenie 800+ i inne formy wsparcia rodzin pozostają w mocy.

– To, co już państwo polskie osiągnęło we wspieraniu rodzin, będzie funkcjonowało. To, co jest, nikomu nie będzie odebrane – zapewniła.

Dodała przy tym, że rząd nie planuje „wywracania” systemu wsparcia społecznego, choć nowe inicjatywy będą zależeć od sytuacji budżetowej i decyzji podjętych w trakcie negocjacji.

