Katastrofa lotnicza polskiego samolotu wojskowego, do której doszło pod Smoleńskiem w Rosji 10 kwietnia 2010 roku wstrząsnęła światem i zabrała nam wybitnych Polaków. Zginęły w niej wszyscy na pokładzie, czyli 96 osób. Byli wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z małżonką, Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, osoby towarzyszące i załoga samolotu. Cała ta ogromna delegacja leciała do Rosji, aby uczcić pamięć poległych w Katyniu i wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nikt nie spodziewał się, że już nie wrócą do domu.

Mija 15. rocznica katastrofy smoleńskiej i z tego powodu przedstawiamy sylwetki niektórych osób, które zginęły w tym tragicznym wypadku.

Ofiary katastrofy smoleńskiej - sylwetki

Lech i Maria Kaczyńscy

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Był prezydentem Polski od 2005 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezydenta Warszawy, szefa Najwyższej Izby Kontroli, ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Lech Kaczyński był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszym prezesem. Brat prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zginął wraz z małżonką, Marią Kaczyńską, z którą spędził 32 lata.

Maria Helena Kaczyńska, z domu Mackiewicz, urodziła się w 1943 r. w Machowie. Była ekonomistką i absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Następnie pracowała w Instytucie Morskim w Gdańsku. W 1978 r. wyszła za mąż za Lecha Kaczyńskiego, w 1980 roku urodziła córkę - Martę.

Ryszard Kaczorowski

Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie, urodzony 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Pełnił funkcję komendanta chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, od 2009 roku był honorowym harcmistrzem Rzeczypospolitej, po 1945 na emigracji, członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy pamiętać o wybitnych osobach, które poniosły śmierć pod Smoleńskiem, ale nie można zapomnieć też o załodze, która również zginęła w katastrofie smoleńskiej, jak m.in. trzy stewardessy: Natalia Januszko, Justyna Moniuszko i Barbara Maciejczyk. Najmłodsza ze stewardes miała 23 lata, najstarsza – 29.

Natalia Januszko nie marzyła o lataniu. Chciała studiować weterynarię, jednak na studia się nie dostała i planowała dorabiać jako stewardesa i znów podejść do egzaminów.

Justynę Moniuszko była Miss Politechniki Warszawskiej. Jak twierdzi jej matka, “miała tyle miała pasji i planów. Chciała założyć szkołę spadochronową”.

Barbara Maciejczyk w warszawskim 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego pracowała od początku 2007 roku. "Bardzo uparta i zawzięta była z niej dziewczyna. Nad wyraz ambitna" - wspominali jej rodzice.

Katastrofa smoleńska - pełna lista ofiar

Prezydent RP i inni członkowie delegacji

Lech Kaczyński – prezydent RP

Maria Kaczyńska – małżonka prezydenta RP

Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie

Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP

Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP

Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP

Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich

Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego

Maciej Płażyński – poseł, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP

Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Przedstawiciele parlamentu

Posłowie:

Leszek Deptuła

Grzegorz Dolniak

Grażyna Gęsicka

Przemysław Gosiewski

Izabela Jaruga-Nowacka

Sebastian Karpiniuk

Aleksandra Natalli-Świat

Arkadiusz Rybicki

Jolanta Szymanek-Deresz

Zbigniew Wassermann

Wiesław Woda

Edward Wojtas

Senatorowie:

Janina Fetlińska

Stanisław Zając

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

adw. Joanna Agacka-Indecka – prezeska Naczelnej Rady Adwokackiej

Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego

Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 listopada 2009)

Bartosz Borowski – przedstawiciel Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, wnuk Anny Marii Borowskiej (syn Franciszka Borowskiego)

Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK

Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków

ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie

o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada

ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej (1987–2007)

ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

Tadeusz Lutoborski – były prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, syn ppor. Adama Lutoborskiego

Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego

adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”

Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala

Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego

Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich

Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago

Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska

Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja „Golgota Wschodu”

Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”

Gabriela Zych – prezeska Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu

Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP

gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP

gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP

wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP

gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP

gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP

gen. bryg. Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu Warszawa

bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – katolicki biskup polowy Wojska Polskiego

abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego

ks. płk Adam Pilch – p.o. Ewangelickiego Biskupa Wojskowego

ks. ppłk pil. Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Osoby towarzyszące

ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

Katarzyna Doraczyńska – zastępca dyrektora gabinetu szefa Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego

ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta

Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta (ur. 8 lipca 1955)[5]

Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ

gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari

płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta, rzecznik prasowy, sekretarz Rady Naukowej i z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego

Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta

Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz w podróży

ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty pierwszej damy

Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków

Załoga

Żołnierze Sił Powietrznych RP:

mjr Robert Grzywna

kpt. Arkadiusz Protasiuk

por. Artur Ziętek

chor. Andrzej Michalak

Cywilne pracownice wojska:

Natalia Januszko

Barbara Maciejczyk

Justyna Moniuszko

Funkcjonariusze BOR:

mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek (funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu wchodząca w skład załogi samolotu jako stewardesa)

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu

ppłk Jarosław Florczak

kpt. Dariusz Michałowski

por. Paweł Janeczek

ppor. Piotr Nosek

st. chor. Artur Francuz

chor. Jacek Surówka

chor. Paweł Krajewski

chor. Marek Uleryk

