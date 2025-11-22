Katarzyna Pełczyńska-Nalęcz niebawem zostanie wicepremierem? Szczera odpowiedź minister

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła kandydaturę na przewodniczącą Polski 2050 i czeka na objęcie stanowiska wicepremiera zgodnie z umową koalicyjną.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w piątek 21 listopada poinformowała, że zdecydowała się wystartować w wyborach na przewodniczącą Polski2050 za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zgodnie z umową koalicyjną, niebawem powinna zostać także wicepremierem. Wydaje się, że to najwyższy czas, bowiem Włodzimierz Czarzasty już zastąpił Szymona Hołownię na stanowisku marszałka sejmu.

- Taka jest decyzja koalicyjna. Wszyscy podejrzewali, że Polska 2050 się nie wywiąże z umowy. My się z umów wywiązujemy, a teraz jest test na naszego największego koalicjanta - powiedziała minister w programie "politycy od kuchni".

Zapytana, kiedy można się tego spodziewać, odparła lakonicznie. - To już nie jest pytanie do Polski 2050 - stwierdziła. Kamil Szewczyk dopytywał, czy gdyby jednak nie minister nie została mianowana wicepremierem, zamierza opuścić koalicję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w odpowiedzi podkreśliła, że zobowiązania Polski2050 dotyczą przede wszystkim społeczeństwa.

- Mamy zobowiązania przede wszystkim wobec ludzi i myśmy się zobowiązali, że jesteśmy częścią tej koalicji. W ramach tej koalicji działamy na rzecz ważnych kwestii - mówiła. - Pokazanie całemu światu, że się o czegoś zobowiązało, a potem niedotrzymanie słowa nikomu nie wystawia dobrego świadectwa - dodała.

Relacje z Donaldem Tuskiem

W przestrzeni publicznej często pojawiają się doniesienia o raczej chłodnych relacjach między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a premierem Donaldem Tuskiem. Niektórzy politycy mieli nieoficjalnie mówić, że lider PO nie zgodzi się na awans minister na stanowisko wicepremiera. Jak sama zainteresowana ocenia swoje relacje z szefem rządu?

- Służbowe i takie powinny być. Jako ministra rządu, którego premierem jest pan Donald Tusk, nie jest moją rolą, żebym komentowała, oceniała nasze relacje. Moją rolą jest niesienie odpowiedzialności za obszar, który został mi powierzony i współpracowanie - powiedziała.

