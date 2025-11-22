Katarzyna Pełczyńska-Nalęcz niebawem zostanie wicepremierem? Szczera odpowiedź minister

Sara Osiecka
Sara Osiecka
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-11-22 5:00

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie Kamila Szewczyka "Politycy od kuchni" nie tylko pokazała swój dom, ale też wypowiedziała się na temat przyszłości Polski2050 oraz tego, czy niedługo zostanie wicepremierem. Określiła także, jakie naprawdę ma relacje z premierem Donaldem Tuskiem.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Gotowanie nie jest moją życiową pasją

i

Autor: Paweł Dąbrowski
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła kandydaturę na przewodniczącą Polski 2050 i czeka na objęcie stanowiska wicepremiera zgodnie z umową koalicyjną.
  • Minister podkreśla zaangażowanie Polski 2050 w dotrzymywanie umów, stawiając pod znakiem zapytania postawę największego koalicjanta.
  • W obliczu spekulacji o chłodnych relacjach z premierem Tuskiem, Pełczyńska-Nałęcz komentuje swoje relacje z szefem rządu.
  • Czy minister zostanie wicepremierem i jak te wydarzenia wpłyną na stabilność koalicji? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w piątek 21 listopada poinformowała, że zdecydowała się wystartować w wyborach na przewodniczącą Polski2050 za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zgodnie z umową koalicyjną, niebawem powinna zostać także wicepremierem. Wydaje się, że to najwyższy czas, bowiem Włodzimierz Czarzasty już zastąpił Szymona Hołownię na stanowisku marszałka sejmu.

- Taka jest decyzja koalicyjna. Wszyscy podejrzewali, że Polska 2050 się nie wywiąże z umowy. My się z umów wywiązujemy, a teraz jest test na naszego największego koalicjanta - powiedziała minister w programie "politycy od kuchni".

Zapytana, kiedy można się tego spodziewać, odparła lakonicznie. - To już nie jest pytanie do Polski 2050 - stwierdziła. Kamil Szewczyk dopytywał, czy gdyby jednak nie minister nie została mianowana wicepremierem, zamierza opuścić koalicję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w odpowiedzi podkreśliła, że zobowiązania Polski2050 dotyczą przede wszystkim społeczeństwa.

- Mamy zobowiązania przede wszystkim wobec ludzi i myśmy się zobowiązali, że jesteśmy częścią tej koalicji. W ramach tej koalicji działamy na rzecz ważnych kwestii - mówiła. - Pokazanie całemu światu, że się o czegoś zobowiązało, a potem niedotrzymanie słowa nikomu nie wystawia dobrego świadectwa - dodała.

Relacje z Donaldem Tuskiem

W przestrzeni publicznej często pojawiają się doniesienia o raczej chłodnych relacjach między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a premierem Donaldem Tuskiem. Niektórzy politycy mieli nieoficjalnie mówić, że lider PO nie zgodzi się na awans minister na stanowisko wicepremiera. Jak sama zainteresowana ocenia swoje relacje z szefem rządu?

- Służbowe i takie powinny być. Jako ministra rządu, którego premierem jest pan Donald Tusk, nie jest moją rolą, żebym komentowała, oceniała nasze relacje. Moją rolą jest niesienie odpowiedzialności za obszar, który został mi powierzony i współpracowanie - powiedziała.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Gotowanie nie jest moją życiową pasją
17 zdjęć
Sonda
Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna zostać wicepremierem?
Politycy od Kuchni - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ