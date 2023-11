Karpiński wychodzi z aresztu [GALERIA]

Włodzimierz Karpiński wyszedł na wolność! Z celi trafi do Brukseli. "Ogromnie się cieszę, że tato wróci do nas"

O co chodzi?

Włodzimierz Karpiński na wolności

Włodzimierz Karpiński wyszedł na wolność. "Pan Włodzimierz Karpiński mierzy się z zarzutami, które są oparte na pomówieniu osoby, która chce uniknąć odpowiedzialności karnej za przestępstwo zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności. Do tego rodzaju pomówień procesowych należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością, są one bowiem wynikiem kalkulacji interesu w postępowaniu karnym. Obrona działa w głębokim przekonaniu, że Pan Poseł Włodzimierz Karpiński nie popełnił zarzucanego mu czynu oraz że zarzuty zostały postawione na bardzo wczesnym etapie postępowania karnego, bez ich weryfikacji w szerszym materiale dowodowym, zaś kolejne miesiące, w których czasie Włodzimierz Karpiński był izolowany, nie przyniosły żadnego wartościowego ujawnienia dla poparcia twierdzeń prokuratury" - napisali obrońcy Włodzimierza Karpińskiego.

Przypomnijmy, od lutego 2023 roku Włodzimierz Karpiński przebywał w tymczasowym areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne dotyczące ustawiania przetargów dla firm odbierających odpady w Warszawie. Zdaniem śledczych chodzi o łapówki w wysokości 5 mln zł. Polityk PO nie przyznał się do winy. W związku z tym, że Karpiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem, może teraz przyjąć mandat europosła.

