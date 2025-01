Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 9.1.2025

Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie Romanowskiego: "Taka postawa jest mi odległa"

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS do tej pory unikał odpowiedzi na pytania w sprawie Marcina Romanowskiego i jego azylu na Węgrzech. Teraz zdradził wreszcie co myśli o byłym wiceministrze sprawiedliwości. - Dla mnie postawa opuszczenia Rzeczypospolitej Polskiej, nawet w wymiarze tak głębokiego chaosu, jest odległa od tego co ja bym zrobił - mówi w "Sednie Sprawy" i wskazuje tez na brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości.