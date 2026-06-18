Spotkanie w Pałacu i ważne rozmowy

O spotkaniu poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jak przekazał, Karol Nawrocki przyjął w Warszawie Jordana Bardellę, europosła i przewodniczącego francuskiego Zjednoczenia Narodowego.

Według Szefernakera rozmowa przebiegła w bardzo dobrej atmosferze, a jej głównymi tematami były przyszłość Europy, kwestie bezpieczeństwa oraz rola państw narodowych we Wspólnocie Europejskiej.

Kim jest Jordan Bardella?

Jordan Bardella należy dziś do najgłośniejszych polityków we Francji. Jest liderem Zjednoczenia Narodowego, największego ugrupowania we francuskim Zgromadzeniu Narodowym.

We Francji rozpoczęła się już kampania przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku. Bardella jest wymieniany jako najbardziej prawdopodobny kandydat swojego ugrupowania, jeśli start nie będzie możliwy dla liderki partii, Marine Le Pen.

Dla wielu obserwatorów jego wizyta w Polsce ma więc znaczenie wykraczające poza zwykłe kurtuazyjne spotkanie.

Jordan Bardella wcześniej odwiedził Sejm

Francuski polityk nie ograniczył swojej wizyty wyłącznie do spotkania z prezydentem.

W czwartek pojawił się również w Sejmie, gdzie rozmawiał z politykami Konfederacji. Wśród osób, z którymi się spotkał, był m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Wizyta wzbudziła zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i we Francji, gdzie Bardella odgrywa coraz większą rolę na krajowej scenie politycznej.

Polska coraz ważniejsza w Europie

Jeszcze przed przyjazdem do Warszawy, Bardella tłumaczył francuskim mediom, dlaczego wybrał właśnie Polskę.

Jego zdaniem nasz kraj z każdym rokiem zyskuje coraz większe znaczenie w Europie. Podkreślał zarówno rozwój gospodarczy Polski, jak i działania związane z ochroną granic oraz wzmacnianiem armii.

Polityk zwracał uwagę, że Polska jest już szóstą gospodarką Unii Europejskiej i odgrywa coraz ważniejszą rolę w debacie dotyczącej bezpieczeństwa oraz migracji.

Bezpieczeństwo i migracja na pierwszym planie

Wśród tematów poruszanych podczas wizyty szczególne miejsce zajmowały kwestie związane z obronnością i ochroną granic.

Bardella wskazywał, że Europa stoi przed poważnymi wyzwaniami migracyjnymi, a Polska w ostatnich latach podejmowała zdecydowane działania w tej sprawie.

Francuski polityk pozytywnie oceniał również inwestycje naszego kraju w armię i modernizację sił zbrojnych.

Symboliczna wizyta przed wyborami

Choć oficjalnie rozmowa dotyczyła przyszłości Europy i współpracy między państwami, wielu komentatorów zwraca uwagę na jej polityczny wymiar.

Jordan Bardella jest dziś jedną z najważniejszych postaci francuskiej prawicy i możliwym kandydatem na prezydenta Francji. Jego wizyta w Warszawie pokazuje, że Polska staje się coraz ważniejszym partnerem dla europejskich polityków przygotowujących się do walki o najwyższe stanowiska w swoich krajach.