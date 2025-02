Karol Nawrocki porównany do Magdaleny Ogórek. Te słowa eksperta mogą mocno go zasmucić!

Mocne tąpnięcie PiS w nowym sondażu. Kaczyński powinien się temu przyjrzeć. Jest też ktoś, kto może się cieszyć. To nie Tusk!

Polacy są już właściwie przyzwyczajeni, że w drugiej turze wyborów prezydenckich muszą wybierać pomiędzy kandydatem związanym z Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Właśnie taka sytuacja powtarza się już od 20 lat. Ostatni sondaż prezydencki stacji RMF FM wskazywał jednak, że w tym roku są szanse na inny scenariusz! W badaniu Karol Nawrocki zajął co prawda drugie miejsce, ale coraz bliżej jego wyniku plasuje się Sławomir Mentzen z Konfederacji, którego poparcie systematycznie rośnie (WIĘCEJ: Jest nowy sondaż prezydencki! Będzie sensacja?! Takiego wyniku Mentzen mógł się nie spodziewać!).

Co więcej, szef IPN w pierwszej turze może mieć najgorszy wynik dla kandydata PiS od wielu lat. - Patrząc na wzrost poparcia dla Mentzena, PiS płaci tu za wiele rzeczy. Głównie za brak rozliczeń w partii po przegranych wyborach i za rozjazd między interesami wyborców i poglądami własnego kierownictwa w polityce wobec Ukrainy - ocenił w rozmowie z Onetem prof. Rafał Chwedoruk. Dodał jednak przy tym, że udział Nawrockiego w drugiej turze jest wręcz wymarzonym scenariuszem dla kandydata Koalicji Obywatelskiej. - On jest dla Trzaskowskiego wymarzonym przeciwnikiem - przekonywał.

Następnie uczony surowo ocenił:

- Od czasu startu Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich jako kandydatki SLD, wystawienie Nawrockiego jest chyba największą tajemnicą polskiej polityki. W wymiarze strategicznym trudno wyjaśnić, dlaczego poważna, duża partia, jaką jest PiS, mająca doświadczenia w wygrywaniu, wystawiła osobę z tak kontrowersyjnym życiorysem i o niskiej rozpoznawalności

- Jednak wszystkie te wysiłki Nawrockiego i jego sztabu nie zmienią faktu, że nie jest on tym, za którego działacze PiS będą chcieli umierać, zwłaszcza mając w perspektywie problemy takie jak topniejące zasoby finansowe ze względu na przegraną ich partii - przekonywał prof. Chwedoruk.

- Gdyby do II tury wszedł Mentzen, kandydat PO musiałby przeprofilować całą kampanię, nasilić kampanię negatywną, co nie jest dobre dla tego, który idzie po zwycięstwo. A sztab Trzaskowskiego musiałby robić wszystko, by uniknąć przeistoczenia wyborów w plebiscyt na temat elit politycznych, czym gra Konfederacja (...) Dlatego każdy dzień uczestnictwa Nawrockiego w kampanii dla kandydata PO jest na wagę złota, bo z nim może wygrać i uniknąć rewolucji na polskiej scenie politycznej - przekonywał.

- PiS, wystawiając Nawrockiego, chciało rozegrać swoją wewnętrzną, partyjną grę, wskazując kandydata, który nie ma perspektyw na dokonanie zmian w kierownictwie PiS. Tyle że gigantycznym minusem jest tutaj to, że taki kandydat - będący w PiS niejako ciałem obcym - nie ma szans zmobilizować ani wielu wyborców, ani partyjnych dołów. Efekty tego, dość marne, widzimy w ostatnich sondażach - zakończył.

