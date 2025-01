Karol Nawrocki jasno się określił. Chodzi o kobiety

- Będę obrońcą polskich kobiet. Jako prezydent nie dopuszczę do tego, żeby w polskich powiatach likwidowano szpitale, żeby likwidowano oddziały położnicze i ginekologiczne, a taki był plan obecnej władzy – oświadczył. - To jest sprawa i bólu kobiet w drodze do porodu, ale to też sprawa honoru, lokalnego przywiązania. Kobiety mają prawo rodzić w swoich rodzinnych miejscowościach, bo może taką podjęły decyzję. Państwo musi wspierać kobiety i te wybory Polek. Nie może zabierać oddziałów ginekologicznych i położniczych – mówił kandydat, zarzucając władzy m.in. plan likwidacji oddziałów szpitalnych w 111 powiatach.