Express Biedrzyckiej 27.01.2023

Karnowski: Nitras to nitrogliceryna, nadaje się do ochrony wyborów

Kilkudziesięciu samorządowców rozważa start z list KO - ujawnił prezydent Sopotu Jacek Karnowski w programie "Express Biedrzyckiej". - Będziemy z Tuskiem namawiać do jednej listy do samego końca - dodał. Samorządowiec stwierdził także, że Sławomir Nitras "to nitrogliceryna i nadaje się do ochrony wyborów". Zobacz cały program na Se.pl