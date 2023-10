Karina Bosak ma konkrety plan: W Sejmie potrzebny jest klub malucha [TYLKO U NAS]

Żona Krzysztofa Bosaka, Karina Bosak dołączy do męża w Sejmie. W wyborach parlamentarnych zdobyła 21 217 głosów, czyli dwa razy więcej niż lider okręgu, czyli tzw. obwarzanka, Janusz Korwin-Mikke, który nie uzyskał mandatu posła. Czym chciałaby się zając w Sejmie Karina Bosak? - Musimy zacząć od podniesienia jakości tworzonego tam prawa. Jestem adwokatem i widzę jak szybko i chaotycznie zmienia się ustawy, jak ciągle tworzone są nowe regulacje. Ktoś musi wreszcie powiedzieć stop i postawić na jakość – zaznacza w rozmowie z nami Karina Bosak.

Karina Boska ma pomysły na swoją pracę w Sejmie. Matki posłanki się ucieszą!

Jak posłanka pogodzi macierzyństwo z Sejmem? - Nie będę pierwszą posłanką, która urodziła dziecko w trakcie kadencji. Obowiązki posła i opiekę nad niemowlęciem da się pogodzić. Starszy synek już chodzi do przedszkola. W opiece nad młodszym będę korzystać z pomocy. Przy dobrej organizacji da się to wszystko pogodzić. Zawsze mogę liczyć tez na pomoc męża, rodziny i przyjaciół – stwierdza posłanka Konfederacji, która może zainicjować w Sejmie klub malucha. - Z pewnością takie miejsce przydałoby się nie tylko posłom, ale i pracownikom Kancelarii Sejmu i Senatu oraz Straży Marszałkowskiej. To setki osób, z których wiele także ma malutkie dzieci. Ale nie oczekuję, że ktoś zorganizuje takie miejsce specjalnie dla mnie. To byłaby przesada – kwituje Karina Bosak.