Express Biedrzyckiej

Kamiński: To są bardzo ciężkie czasy, ale nie ma co popadać w dramatyczne nastroje

We wtorkowym (18 lutego) "Expressie Biedrzyckiej" gościł wicemarszałek Senatu, PSL-UED-Trzecia Droga, Michał Kamiński. Jednym z głównych tematów rozmowy były sprawy związane z polityką międzynarodową, dotyczącą kwestii wojny na Ukrainie, a także zaangażowanie w całą sytuację USA. Chociaż polityk przyznał, że obecnie mamy ciężkie czasy, to ocenił, że nie ma co popadać w dramatyzm.