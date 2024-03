Kaczyńskiemu służy życie w opozycji?! Czarnek zaskakuje! Mówi też o kandydacie PiS na prezydenta!

Co za zaskoczenie! Posłanka koalicji rządzącej broni Glapińskiego: "Wniosek o Trybunał Stanu to hucpa"

- Kampania wyborcza jest na tyle dynamiczna, na ile to możliwe, w tak krótkim okresie po wyborach parlamentarnych. PiS zmierza do zwycięstwa w samorządach, chcemy też ponownie objąć władzę na szczeblu centralnym - już na wstępie rozmowy oznajmił Przemysław Czarnek. W pewnym momencie został zapytany o tarcia, do jakich dochodzi w ostatnich dniach między przedstawicielami PiS a Suwerennej Polski. W tym kontekście odniósł się do problemów zdrowotnych Zbigniewa Ziobry. - Zbigniew Ziobro toczy dużo ważniejszą walkę niż o relacje swojej partii z PiS. Trzymam za niego kciuki, modlę się i wierzę, że wygra. Jeśli chodzi o przywództwo Patryka Jakiego, nie ma różnicy. Mamy bardzo dobre relacje - stwierdził stanowczo. Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał również o zapowiedź Suwerennej Polski, że odejdzie ze Zjednoczonej Prawicy, jeśli kandydatem na prezydenta w kolejnych wyborach zostanie Mateusz Morawiecki. - Nasz kandydat na pewno zostanie wybrany wspólnie. Zostanie nim osoba, która będzie miała realną szansę na wygranie wyborów prezydenckich w lipcu 2025 r. - mówił Czarnek. - Mateusz Morawiecki jest jednym z rozpatrywanych kandydatów, ale na pewno nie jedynym. Znam swoje miejsce, nie zamierzam stawać w szranki. Beata Szydło, Elżbieta Witek, Małgorzata Wassermann, Tobiasz Bocheński - rozpatrujemy wiele nazwisk. Na pewno nie będzie prawyborów tylko pogłębione analizy politologiczne. Ta metoda sprawdziła się w 2015 r., kiedy wskazaliśmy na ówczesnego europosła, Andrzeja Dudę - dodał.Zobacz: Rosyjska rakieta spadła pod Bydgoszczą. Nowe, sensacyjne informacje! "Błaszczak wiedział o zagrożeniu"

- Czy prawdą jest, że tylko Jarosław Kaczyński powstrzymuje działaczy PiS przed skoczeniem sobie do gardeł? - zapytał dziennikarz. - To przypadłość wszystkich ugrupowań z silnym przywództwem. Takie rzeczy dzieją się w demokracji. Jarosław Kaczyński ma posłuch, jest autorytetem, to oczywiste. Niech tak będzie do końca świata - odpowiedział Czarnek.

- Jarosław Kaczyński jeździ po kraju, wypowiada się w każdy weekend. Niektóre wystąpienia są lepsze, inne nieco gorsze. Nie wszystkie muszą być błyskotliwe. Nie ma polityków, którzy przez 40 lat mają na koncie tylko takie. Co świadczy o jego wartości? Chociaż jesteśmy atakowani przez koalicję ze wszystkich stron, dwa ostatnie sondaże dają PiS pierwsze miejsce. Wynik mówi za siebie - kontynuował.

Czy jednak wiek prezesa PiS nie powinien wskazywać, że powinien on więcej odpoczywać? - Prezes jest typem człowieka, który się męczy, gdy nie pracuje. Działalność w opozycji zwyczajnie mu służy. Na prezydenta Stanów Zjednoczonych startuje człowiek, który ma 81 lat. Patrząc z tego punktu widzenia, przed szefem jeszcze długie lata liderowania - ocenił kategorycznie Czarnek.

