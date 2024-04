Kaczyński znów stawia na Kurskiego: "Docenia wieloletnią i oddaną służbę dla partii"

co się stało?

PiS chce wygrać czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego. A żeby to osiągnąć potrzebuje na listach popularnych polityków, najlepiej znających się na kampanijnych rzemiośle. - W tej sprawie biegnie już kalendarz formalno-prawny. Listy będą ułożone ostatecznie i w sposób finalny w przyszłym tygodniu – zapowiada Ryszard Czarnecki (61 l.). Z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził w „Sednie Sprawy”, że były prezes TVP i przez lata spin doktor PiS-u, jest na krótkiej liście osób, które mają największe szanse na czołowe miejsca na listach. - Nasz lider pan premier Jarosław Kaczyński będzie podejmował decyzje wspólnie z prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości – wyjaśnia rzecznik partii. Dlaczego prezes PiS ponownie stawia na Kurskiego? Wyjaśnia dr Bartosz Rydliński. - Tu w grę wchodzą jeszcze zażyłości ze starych czasów. Istotne są tez lata Jacka Kurskiego w TVP, kiedy stał na straży interesów PiS. Jarosław Kaczyński chce pokazać, także nowym pokoleniom, że docenia wieloletnią i oddana służbę dla partii – tłumaczy. Politolog zwraca uwagę na jeszcze jeden wątek. - Część sporu politycznego przeniosła się do europarlamentu, Jacek Kurski mógłby tam dyrygować drużyną PiS – twierdzi ekspert. Ta drużyna liczy dzisiaj 27 osób. Po wyborach może jednak zostać uszczuplona, bo mało prawdopodobne wydaje się powtórzenie przez PiS wyniku z 2019 roku. Partia Kaczyńskiego zdobyła wtedy ponad 45% głosów.

