Kaczyński wyrzucił ich z list. Ważny polityk PiS: Opieramy się na ludziach, którzy nie zawiedli

Wiceszef MSZ o Tusku: Wszystko co powiesz, może być użyte przeciwko tobie

Zapraszamy do oglądania!

Brak umocowania politycznego

Adam Niedzielski został odwołany ze stanowiska ministra zdrowia, kiedy ujawnił w internecie wrażliwe dane jednego z lekarzy. Czym z kolei naraziła się kierownictwu PiS minister klimatu Anna Moskwa, skoro nie trafiła na listę kandydatów do Sejmu? - Wielu z nas sądziło, że Moskwa należy do otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego (50 l.). Okazało się to nieprawdą, ona nie ma wystarczającego umocowania politycznego – powiedział nam jeden z członków PiS.

W wyborach nie bierze udziału też poseł i były wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk (56 l.), wobec którego służby prowadzą postępowanie. A dlaczego nie ma na listach Norberta Maliszewskiego (47 l.) z KPRM? - Wszyscy się śmieją, że przez ostatnie pół roku częściej był w Olsztynie niż w Warszawie – mówi nasz informator.

Zybertowicz o Bąkiewiczu: Nigdy bym nie umieścił go na listach wyborczych

Pozostali niezawodni

Z polityką żegna się też wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski (60 l.), który naraził się prezesowi PiS, krytykując „piątkę Kaczyńskiego”. Na listach PiS zabrakło także np. wiceministra edukacji Wojciecha Murdzka (56 l.) czy posłanki Marty Kubiak (38 l.). Dlaczego? - PiS oparło się na osobach, które nie zawiodły i zapewniają stabilne zaplecze rządu – komentuje europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

- Kaczyński postawił na osoby, które dają punkty i są lojalne. Kolejnym kluczem doboru kandydatów była walka między frakcjami, czyli wybrano tych, którzy dają nadzieję na harmonię w Zjednoczonej Prawicy – tłumacz politolog Kazimierz Kik (76 l.).

Express Biedrzyckiej - dr hab. Tomasz SŁOMKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.