Kaczyński w najgorszej sytuacji od lat. Tusk rośnie, a Braun depcze PiS po piętach. Nowy sondaż miażdży układ sił

Sondaż IBRiS dla Onetu: KO rośnie, PiS wciąż w kryzysie

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu. Wyniki nie pozostawiają złudzeń: piąty miesiąc z rzędu Prawo i Sprawiedliwość nie zdołało odbudować strat po jesiennym tąpnięciu.

Koalicja Obywatelska – 31,5 proc. (+1 pkt proc.)

Prawo i Sprawiedliwość – 27,6 proc. (+0,3 pkt proc.)

W praktyce oznacza to, że różnica między Tuskiem a Kaczyńskim rośnie, a KO utrzymuje przewagę, która jeszcze rok temu była dla niej nieosiągalna. Różnica między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim rośnie do prawie 4 punktów procentowych, mimo że PiS walczy o każdy ułamek poparcia. Politolodzy mówią wprost: „To już ciągły trend spadkowy, a nie przypadek”.

Kaczyński w defensywie. Najgorsze wyniki od dekady

Ostatnie miesiące to dla PiS seria ciosów:

CBOS: najsłabszy wynik od 13 lat,

Pollster: poparcie jak sprzed dziewięciu lat,

IBRiS: najgorszy wynik od 10 lat.

Nowy sondaż potwierdza, że kryzys się nie zatrzymał. PiS mimo minimalnego wzrostu nie odzyskał strat, a przewaga KO jest wyraźna.

A tutaj wchodzi Braun. I to jak!

Największym zaskoczeniem badania jest skok formacji Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej zdobywa 7,3 proc., co daje jej czwarte miejsce — tuż za dużą Konfederacją.

Braun wyprzedza:

Lewicę,

PSL,

Razem,

Polskę 2050.

Jeszcze rok temu taka sytuacja wydawała się niemożliwa. Teraz to on wchodzi do gry jako realny konkurent dla PiS wśród wyborców „antysystemowych”.

Konfederacja trzyma się mocno, Lewica spada

Konfederacja (Bosak–Męcen) utrzymuje 14,1 proc. stabilnie, bez zmian.

Lewica spada na 7 proc. i to ona staje się partią balansującą na granicy politycznej widoczności.

Tusk wygrywa frekwencją

Sondaż pokazuje też, że gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę, do urn poszłoby 59,3 proc. Polaków. Co to oznacza? Im wyższa frekwencja, tym gorsze wyniki dla PiS, a lepsze dla KO i ugrupowań antysystemowych. Scena polityczna na nowo?

Wygląda na to, że 2025 rok może całkowicie przetasować scenę polityczną: Koalicja Obywatelska buduje stabilną dominację, podczas gdy PiS traci poparcie szybciej, niż jeszcze niedawno przewidywano. Konfederacja utrzymuje dwucyfrową pozycję, a Grzegorz Braun wyrasta na czarnego konia prawej strony. Lewica wyraźnie traci impet, a PSL i Polska 2050 walczą dziś właściwie o polityczne przetrwanie. Jedno jest pewne: tak głębokiego kryzysu w PiS nie widziano od wielu lat.

