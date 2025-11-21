Kaczyński w najgorszej sytuacji od lat. Tusk rośnie, a Braun depcze PiS po piętach. Nowy sondaż miażdży układ sił

Sondaż IBRiS dla Onetu: KO rośnie, PiS wciąż w kryzysie
Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu. Wyniki nie pozostawiają złudzeń: piąty miesiąc z rzędu Prawo i Sprawiedliwość nie zdołało odbudować strat po jesiennym tąpnięciu.
- Koalicja Obywatelska – 31,5 proc. (+1 pkt proc.)
- Prawo i Sprawiedliwość – 27,6 proc. (+0,3 pkt proc.)
W praktyce oznacza to, że różnica między Tuskiem a Kaczyńskim rośnie, a KO utrzymuje przewagę, która jeszcze rok temu była dla niej nieosiągalna. Różnica między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim rośnie do prawie 4 punktów procentowych, mimo że PiS walczy o każdy ułamek poparcia. Politolodzy mówią wprost: „To już ciągły trend spadkowy, a nie przypadek”.
Kaczyński w defensywie. Najgorsze wyniki od dekady
Ostatnie miesiące to dla PiS seria ciosów:
- CBOS: najsłabszy wynik od 13 lat,
- Pollster: poparcie jak sprzed dziewięciu lat,
- IBRiS: najgorszy wynik od 10 lat.
Nowy sondaż potwierdza, że kryzys się nie zatrzymał. PiS mimo minimalnego wzrostu nie odzyskał strat, a przewaga KO jest wyraźna.
A tutaj wchodzi Braun. I to jak!
Największym zaskoczeniem badania jest skok formacji Grzegorza Brauna. Konfederacja Korony Polskiej zdobywa 7,3 proc., co daje jej czwarte miejsce — tuż za dużą Konfederacją.
Braun wyprzedza:
- Lewicę,
- PSL,
- Razem,
- Polskę 2050.
Jeszcze rok temu taka sytuacja wydawała się niemożliwa. Teraz to on wchodzi do gry jako realny konkurent dla PiS wśród wyborców „antysystemowych”.
Konfederacja trzyma się mocno, Lewica spada
- Konfederacja (Bosak–Męcen) utrzymuje 14,1 proc. stabilnie, bez zmian.
- Lewica spada na 7 proc. i to ona staje się partią balansującą na granicy politycznej widoczności.
Tusk wygrywa frekwencją
Sondaż pokazuje też, że gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę, do urn poszłoby 59,3 proc. Polaków. Co to oznacza? Im wyższa frekwencja, tym gorsze wyniki dla PiS, a lepsze dla KO i ugrupowań antysystemowych. Scena polityczna na nowo?
Wygląda na to, że 2025 rok może całkowicie przetasować scenę polityczną: Koalicja Obywatelska buduje stabilną dominację, podczas gdy PiS traci poparcie szybciej, niż jeszcze niedawno przewidywano. Konfederacja utrzymuje dwucyfrową pozycję, a Grzegorz Braun wyrasta na czarnego konia prawej strony. Lewica wyraźnie traci impet, a PSL i Polska 2050 walczą dziś właściwie o polityczne przetrwanie. Jedno jest pewne: tak głębokiego kryzysu w PiS nie widziano od wielu lat.
