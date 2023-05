Kaczyński oszukuje Polaków, a Tusk to polityczny zabójca?! Ekspert analizuje

Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej PiS zapowiedział między innymi darmowe autostrady oraz darmowe leki dla dzieci i seniorów, jednak najwięcej emocji wzbudziła propozycja podniesienia świadczenia 500 plus do 800 zł.

- To było do przewidzenia, że PiS posłuży się sprawdzoną w 2015 roku metodą, która otworzyła mu drogę do władzy. Podejrzewałem, że dojdzie do licytacji ze strony opozycyjnych ugrupowań. To jest klasyczna populistyczna narracja. Ona będzie trwała do całkowitego zbankrutowania Polski – ocenił politolog prof. Antoni Dudek w rozmowie z Wirtualną Polską.

Ekspert nie ma także wątpliwości, że prezes PiS oszukuje rodaków. - Politycy z zasady oszukują - jedni bardziej, inni mniej. I nie wszystkie oszustwa są równie szkodliwe. To oszustwo, że można w nieskończoność wydawać więcej, niż się uzyskuje pieniędzy, jest oszustwem bardzo szkodliwym na dłuższą metę – stwierdził prof. Dudek.

Politolog ma także zastrzeżenia do Donalda Tuska. Według niego wszelkie obietnice dotyczące pieniędzy, padające z ust lidera PO, nie są wiarygodne dla wyborców. - Donald Tusk powinien sobie zdawać sprawę, że dzisiaj jest najmniej wiarygodnym ze wszystkich polityków w Polsce, jeśli obiecuje kwestie społeczne. Jest politykiem zużytym – ocenił.

Prof. Antoni Dudek zauważył także, że młodym politykom trudno jest wejść do polityki, a Polacy po raz kolejny będą skazani na rządy „dwóch emerytów”. - Tusk jest "politycznym zabójcą", tak samo jak Kaczyński. Dlatego młodsi politycy, tacy jak Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, nie chcą iść zbyt blisko niego. PO i PiS mają strukturę - to ich potęga - ale ponoszą winę za wiele niekorzystnych zjawisk. Niestety, wciąż w najbliższych latach czeka nas duopartyjność. Dwa ugrupowania będą się tak rotować przy władzy, mimo swoich ogromnych błędów – mówił Wirtualnej Polsce.

