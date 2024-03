Kaczyński: Obecna władza nie reprezentuje polskich interesów

i Autor: Facebook/Prawo i Sprawiedliwość

Konwencja Samorządowa

Kaczyński ostro na konwencji PiS w Krakowie. "Obecna władza nie reprezentuje polskich interesów"

"Pieniędzy nie ma i nie będzie- to wraca" - ocenił Jarosław Kaczyński, lider PiS, podczas konwencji samorządowej w Krakowie. Jak stwierdził, obecny rząd uważa, że im wszystko wolno, "to ich polityka". Ocenił, że działania rządzących to obecnie największe zagrożenie od 1989 r. Jak mówił Kaczyński, rządzący doszli do władzy przez m.in. budowę urojonej rzeczywistości. "Pewnej części społeczeństwa wmówiono, że w Polsce jest dyktatura" - stwierdził na konwencji w Krakowie prezes PiS.