Kaczyński odwiedzi Wąsika w więzieniu? Jest termin

Michał Wypij ujawnił, co zrobił Mariusz Kamiński w willi premiera Morawieckiego! „Wpadł w furię”

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński, którzy zostali skazani na dwa lata więzienia, w zeszłym tygodniu trafili do więzienia. To spowodowało wielkie oburzenie w obozie Prawa i Sprawiedliwości, który uważa, że obaj politycy zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2015 roku. W związku z tym 11 stycznia obóz rządzący zorganizował wielki protest pod Sejmem, zaś pod zakładami karnymi w Radomiu i w Przytułach Starych, gdzie przebywają osadzeni politycy, codziennie odbywają pikiety w ich obronie. Biorą w nich udział posłowie PiS oraz żony zatrzymanych polityków. Jak ustalił portal Interia.pl, Macieja Wąsika ma odwiedzić prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. - Prezes chce w ten sposób pokazać swoją solidarność z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim i wywrzeć też większą presję na ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze, by wreszcie podjął decyzję o ich uwolnieniu - mówi portalowi jeden z polityków opozycyjnego ugrupowania.

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik odsiadują wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. W zeszłym tygodniu Andrzej Duda wszczął tzw. postępowanie ułaskawieniowe wobec obu polityków. Teraz ruch należy do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który analizuje akta w tej sprawie.

