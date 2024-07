Kaczyński o sprawie Babiarza: skandal i dowód, że w Polsce zniesiono wolność słowa

Babiarz zawieszony został za sposób komentowania piątkowej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. - Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział na wizji Babiarz, podsumowując piosenkę "Imagine" Johna Lennona, która była jednym z punktów artystycznej części otwarcia. TVP uznała te słowa za "skandaliczne".

- Pan redaktor za powiedzenie prawdy - bo przecież w jakiejś mierze był to swobodny, ale jednak cytat z samego (Johna) Lennona z wypowiedzi odnoszącej się do tej słynnej piosenki - został zawieszony w prawach i żąda się od niego przeprosin - mówił we wtorek Kaczyński.

Jego zdaniem "to jest skandal i to jest taki dowód na to, że po prostu zniesiono w Polsce wolność słowa, a Telewizja Publiczna jest właśnie takim miejscem, gdzie tej wolności w sposób radykalny nie ma". - I to jest też bardzo smutne, to jest przyczynek, ale ważny przyczynek do tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w kraju - dodał Kaczyński.

Przemysław Babiarz został zawieszony w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. 29 lipca głos w sprawie jego decyzji zabrał dyrektor TVP, Jakub Kwiatkowski (niżej umieszczamy jego oświadczenie). Swoje słowa poparcia dla Przemysława Babiarza wyrazili dziennikarze TVP Sport oraz część sportowców.

Od piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk minęło kilkadziesiąt godzin. W tym czasie padło wiele słów, które były wypowiedziane w olbrzymich emocjach. Emocje towarzyszyły również mnie i musiało minąć trochę czasu, aby na spokojnie odnieść się do tej sytuacji. Sport powinien być…— Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) July 29, 2024

W wielu kwestiach bardzo sie roznimy. Ale laczy nas wzajemny szacunek oraz wspolna, glownie lekkoatletyczna praca. I tak juz od blisko 20 lat. #PrzemyslawBabiarz@donaldtusk @PremierRP @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/MXFCBjW9Aq— Alek Dzieciolowski (@AlekthePole) July 30, 2024

Super Express w rozmowie z prezesem PKOL o igrzyskach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.