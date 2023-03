Kaczyński: Nie ustrzegliśmy się błędów, a różne rzeczy można było zrobić szybciej i lepiej

Kaczyński: Tylko obóz Zjednoczonej Prawicy zapewni bezpieczeństwo ojczyźnie

List prezesa PiS odczytał podczas sobotniego kongresu stowarzyszenia OdNowa, wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Kaczyński zaznaczył w liście, że sobotnie wydarzenie przypada na czas szczególny ze względu na dwa czynniki - trwającą wojnę na Ukrainie oraz zbliżające się wybory parlamentarne. Prezes PiS zwrócił uwagę, że stawką wyborów będzie też utrzymanie obecnej linii w polityce zagranicznej i obronnej. -"Tylko obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie w tych trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Tylko my jesteśmy gwarancją, że polska armia będzie stawała się coraz silniejsza, a polska polityka zagraniczna będzie jednoznacznie i z pełną determinacją wspierać na arenie międzynarodowej sprawę ukraińską, a szerzej - sprawę zwycięstwa wolności nad despotyzmem" - podkreślił Kaczyński.

Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi

Podsumowując ponad 7-letni czas rządów ZP, prezes Kaczyński napisał w liście, że "idziemy w zdecydowanie właściwym kierunku". "Zrobiliśmy naprawdę dużo i wprowadziliśmy w życie wiele dobrych zmian. Co więcej, w miarę obronną ręką wyszliśmy z kryzysu wywołanego pandemią, a teraz stawiliśmy generalnie czoła wyzwaniom wywołanym przez wojnę na Ukrainie" - zaznaczył.

Jednakże - jak dodał - "musimy też uderzyć się w piersi". "Nie ustrzegliśmy się błędów i niedociągnięć, a różne rzeczy można było zrobić szybciej i lepiej. Ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Najważniejsze jest jednak to, by się na nich uczyć i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. My to czynimy i prowadzimy w obozie Zjednoczonej Prawicy intensywne prace nad wspólnym programem" - napisał Kaczyński.