Kaczyński naprawdę to zrobił przy składaniu życzeń! Nie do wiary

Jarosław Kaczyński był bardzo aktywnym politykiem w 2022 roku. Pojawił się w Kijowie po wybuchu wojny na Ukrainie, ale też spotykał się z mieszkańcami wielu polskich miast, gdzie wygłaszał przemowy oraz odpowiadał na wiele pytań. Nic dziwnego, że przy okazji świąt postanowił w oficjalnym nagraniu złożyć życzenia dla swoich rodaków. Z tej okazji Jarosław Kaczyński usiadł przy pięknie ozdobionej choince. - Zbliżają się święta, po nich Nowy Rok. Czas odrodzenia, czas nadziei. Chciałem złożyć państwu życzenia, te świąteczne, osobiste, zdrowia, pomyślności, szczęścia, dobrych, wesołych, błogosławionych świąt i wszystkiego dobrego w waszych rodzinach, środowiskach, w tym wszystkim, czym na co dzień żyjecie. Ale także chciałem złożyć życzenia, które odnoszą się do naszej wspólnoty, naszego narodu – Polaków – mówił prezes PiS, a w międzyczasie widzowie mogli podziwiać oryginalne bombki zawieszone na choince. Na zbliżeniach widać między innymi wizerunek kota, psa, św. Mikołaja czy serduszka. Jarosław Kaczyński nawiązał także do sytuacji na Ukrainie, która wciąż jest dramatyczna. - Wierzę, że przyszły rok przyniesie pokój, zwycięski pokój dla Ukrainy, zwycięski pokój dla wolności i demokracji, że przyniesie zakończenie kryzysu gospodarczego i tych niedogodności, które się z nim wiążą – kontynuował. Niestety, nawet pry okazji życzeń świątecznych Jarosław Kaczyński nie odpuścił sobie krytyki opozycji. Nawiązał także do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. - Wierzę, że przyniesie także zwycięstwo sił patriotycznych, które chcą Polski niepodległej, Polski dbającej o interesy wszystkich obywateli, Polski zasobnej, Polski która będzie ciągle pięła się w górę. To będzie dobry wybór dla Polski, dla każdej polskiej rodziny – stwierdził Jarosław Kaczyński. Niektórym może być trudno uwierzyć, że Jarosław Kaczyński nie przepuścił nawet tak szczególnej okazji, by nawiązać do polityki. W końcu Boże Narodzenie powinno być czasem jedności, pojednania i odpoczynku.

