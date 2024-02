Kaczyński kpi z Nowackiej. "Jeszcze można w Polsce żartować"

Minister czy ministra oświaty? Prezes Kaczyński rozważa różne opcje

- Jeżeli ta nowa minister oświaty... ministra, tak, (…) Wie pani, jeżeli przyjąć tę ideologię, z której ta "ministra" wynika, to też musiałbym się zastanowić, czy jej dzisiaj nie obrażam – dywagował na wiecu cytowany przez wp.pl prezes Kaczyński.

Prezes Kaczyński oburzony likwidacją zadań domowych

- Jeżeli ta pani minister chce w Polsce ograniczać naukę, bo do tego się sprowadza, to co głosi - nie wiem, czy świadomie, bo co do poziomu jej rozeznania mam wątpliwości - ale na pewno straszliwie Polsce, polskim dzieciom, polskim rodzinom i polskiej przyszłości szkodzi – zadeklarował prezes Kaczyński.

Na tym samym spotkaniu prezes PiS zasugerował, że póki co w Polsce można żartować ale kiedyś ten rodzaj ekspresji może być nielegalny.

- Ma być wkrótce w Polsce prokuratura europejska i ma być ustawa o mowie nienawiści – przestrzega prezes PiS.

