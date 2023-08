Kaczyński do Kielc, Ziobro do Rzeszowa, a Gliński do Warszawy. Oto lokomotywy wyborcze PiS [LISTA NAZWISKA]

PILNE! Nagłe wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego! Co się dzieje?!

Jarosław Kaczyński podał "jedynki" wyborcze. To oni mają być lokomotywami PiS. LISTA NAZWISK

Prawo i Sprawiedliwość pokazało swoje lokomotywy wyborcze. Ścisłe kierownictwo partii, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, do ostatnich godzin przed zaprezentowaniem list, mieszało w kampanijnym kotle. Efekt jest więcej niż zaskakujący. Jarosław Kaczyński wystartuje w Kielcach. Zbigniew Ziobro, prezes Suwerennej Polski, przenosi się na południe do Rzeszowa, a minister Mariusz Kamiński (58 l.) do Chełma. Legnicką listę otwiera Elżbieta Witek (66 l.), łódzką Zbigniew Rau (66 l.), piotrkowską Antoni Macierewicz (75 l.), podwarszawską Mariusz Błaszczak (54 l.), a radomską Marek Suski (55 l.).

Ten wybór wicepremier Jarosław Kaczyński nazwał najlepszym z możliwych. - Była to długa praca, niełatwa, bo kandydatów przede wszystkim na te najwyższe miejsca, a jeszcze bardziej na jedynki było wielu. Najważniejsze, że mamy listy – podkreślał lider obozu rządzącego. Tymczasem Tomasz Siemoniak (56 l.) uważa, że wyborcza przeprowadzka prezesa PiS to rejterada przed Donaldem Tuskiem (66 l.). - Wiadomo, że PiS nie wygrywa w stolicy, ale ta zmiana będzie dla nich kosztowna. Można to racjonalizować, ale nie da się wyjaśnić – uważa wiceszef PO.

Innego zdania jest Marcin Duma, prezes Instytutu IBRIS. - Nasz system wyborczy to 41 małych księstw, w których dzielone są mandaty. Niektóre okręgi są ważniejsze, szczególnie te duże i te gdzie poparcie dla poszczególnych partii jest bardziej skoncentrowane. Migrowanie prezesa po kraju ma sens, może dać więcej mandatów – uważa Duma. A w najbliższych dniach PiS ma pokazać już pełne listy wyborcze. - Listy są gotowe. Będzie je prezentować w poszczególnych okręgach w ten weekend,w poszczególnych okręgach. Zaprezentujemy też kandydatów w wyborach do Senatu – zapowiada rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Legnica: Elżbieta Witek Wałbrzych: Marcin Gwóźdź Wrocław: Mirosława Stachowiak-Różecka Bydgoszcz: Paweł Szrot Toruń: Krzysztof Szczucki Lublin: Przemysław Czarnek Chełm: Mariusz Kamiński Zielona Góra: Marek Ast Łódź: Zbigniew Rau Piotrków Trybunalski: Antoni Macierewicz Sieradz: Joanna Lichocka Chrzanów: Rafał Bochenek Kraków: Małgorzata Wassermann Nowy Sącz: Ryszard Terlecki Tarnów: Anna Pieczarka Płock: Kamil Bortniczuk Radom: Marek Suski Ostrołęka: Maria Koc Warszawa: Piotr Gliński Warszawa II: Mariusz Błaszczak Opole: Paweł Kukiz Krosno: Marek Kuchciński Rzeszów: Zbigniew Ziobro Białystok: Jacek Sasin Gdańsk: Kacper Płażyński Gdynia: Piotr Mueller Bielsko-Biała: Stanisław Szwed Częstochowa: Lidia Burzyńska Gliwice: Bożena Borys-Szopa Rybnik: Bolesław Piecha Katowice: Mateusz Morawiecki Sosnowiec: Ewa Malik Kielce: Jarosław Kaczyński Elbląg: Leonard Krasulski Olsztyn: Janusz Cieszyński Kalisz: Marlena Maląg Konin: Zbigniew Hoffmann Piła: Krzysztof Czarnecki Poznań: Szymon Szynkowski vel Sęk Koszalin: Czesław Hoc Szczecin: Marek Gróbarczyk

M.WYPIJ: PIS KORZYSTA Z BOLSZEWICKICH WZORCÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.