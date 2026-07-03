„Kacprzyk chciał być królem SOR”. Lekarze mówią o kulisach pracy byłego radnego KO

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-03 10:39

Wracają nowe doniesienia w sprawie Dawida Kacprzyka. „Rzeczpospolita” opisuje kulisy jego pracy w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Według dziennika były radny KO miał wejść do placówki po konflikcie między częścią lekarzy SOR a zarządem szpitala.

Dawid Kacprzyk
Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe
  • Nowe doniesienia w sprawie Dawida Kacprzyka: "Rzeczpospolita" ujawnia, jak były radny KO wszedł do Szpitala Bródnowskiego w trakcie poważnego kryzysu kadrowego na SOR.
  • Lekarz nazwał go "królem SOR" w kontekście pracy jednocześnie w czterech miejscach i wykazywania setek godzin świadczeń w placówkach medycznych.
  • Szpital weryfikuje grafiki pod kątem "bilokacji". Sprawdź, jak ten konflikt otworzył mu drzwi do placówki i co ujawniają dalsze ustalenia!
  • Nowe doniesienia w sprawie Dawida Kacprzyka: "Rzeczpospolita" ujawnia, jak były radny KO wszedł do Szpitala Bródnowskiego w trakcie poważnego kryzysu kadrowego na SOR.
  • Lekarz nazwał go "królem SOR" w kontekście pracy jednocześnie w czterech miejscach i wykazywania setek godzin świadczeń w placówkach medycznych.
  • Szpital weryfikuje grafiki pod kątem "bilokacji". Sprawdź, jak ten konflikt otworzył mu drzwi do placówki i co ujawniają dalsze ustalenia!

Sprawa Dawida Kacprzyka ma kolejny wątek. Po publikacjach dotyczących Szpitala Południowego w Warszawie „Rzeczpospolita” opisuje teraz jego pracę w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Chodzi o moment, gdy tamtejszy SOR znalazł się w poważnym kryzysie kadrowym.

Według dziennika w lutym część lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bródnie nie podjęła dalszej pracy. Wtedy do akcji miał wkroczyć Dawid Kacprzyk, który, jak podaje „Rz”, obiecał sprowadzić nowy zespół. Jeden z warszawskich lekarzy w rozmowie z gazetą podsumował sprawę krótko.

— Kacprzyk chciał być królem SOR — powiedział.

Kacprzyk w Szpitalu Bródnowskim. Chodzi o setki godzin

Według medialnych doniesień Dawid Kacprzyk miał w ciągu 125 dni wykazać 732 godziny świadczeń w Szpitalu Bródnowskim. Tylko w marcu miało to być ponad 290 godzin.

Były radny KO miał w tym czasie pracować jednocześnie w czterech miejscach. Oprócz koordynowania SOR w Szpitalu Południowym miał też pełnić funkcję zastępcy koordynatora SOR w Szpitalu Bródnowskim. Umowę zawarto 5 lutego na trzy miesiące, a później przedłużono ją do końca czerwca.

„Rzeczpospolita” przytacza również informację prasową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po sesji sejmiku. Wynikało z niej, że 2 lutego 2026 roku część lekarzy „niespodziewanie przerwała pracę, narażając ciągłość świadczeń”.

W trybie pilnym kompletowano nowy zespół. Wtedy podpisano umowę m.in. z Dawidem Kacprzykiem.

Lekarze alarmowali przed kryzysem

Dziennik dotarł też do pisma z 30 stycznia 2026 roku. Ówczesny koordynator SOR Szpitala Bródnowskiego Marek Marecki informował w nim prezes zarządu placówki Teresę Bogiel, że po konsultacji z zespołem lekarskim podjęto decyzję o niepodejmowaniu dalszej opieki nad pacjentami od 2 lutego, od godziny 8.

W piśmie wskazano, że decyzja była podyktowana „permanentnym poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, jak również lekarzy za nich odpowiedzialnych”.

Lekarze tłumaczyli, że problemem był nieograniczony napływ pacjentów do SOR oraz trudności z ich przyjmowaniem na oddziały po diagnostyce i leczeniu w oddziale ratunkowym. Jak zaznaczono, medycy nie rezygnowali z pracy, ale oczekiwali realnych decyzji, które nie będą wyłącznie „martwym zapisem w dokumentach”.

Ośmiu lekarzy straciło pracę

Po wydarzeniach z 2 lutego w SOR Szpitala Bródnowskiego częściowo zabrakło obsady. W kolejnych dniach niektórzy lekarze nie pojawiali się na dyżurach dziennych i nocnych.

Według informacji szpitala pracę straciło osiem osób. Jednocześnie placówka podkreśla, że część wcześniejszego zespołu SOR — 17 osób — przyszła do pracy zgodnie z umową i nadal pracuje.

To właśnie ten konflikt, jak opisuje „Rzeczpospolita”, miał otworzyć Kacprzykowi drogę do pracy w Szpitalu Bródnowskim.

„Miał mnóstwo kontaktów”

Według ustaleń dziennika Dawid Kacprzyk miał pojawić się w placówce „z plikiem 40 CV na start”. Zarząd szpitala miał skorzystać z jego kontaktów, by szybko uzupełnić braki kadrowe.

— To jest człowiek, który miał mnóstwo kontaktów politycznych i nie tylko — mówi rozmówca „Rzeczpospolitej”.

Inny lekarz zwraca uwagę, że w szpitalach grafiki dyżurowe często łata się właśnie znajomościami i kontaktami.

— Siatki dyżurowe łata się kontaktami. Być może potrafił wynegocjować dobre stawki za godzinę i zapewnić lekarzom, że będzie pełna obsada i że ktoś przyjeżdża na dyżur i nie jest na nim sam — powiedział.

Sprawdzają grafiki Kacprzyka

„Rzeczpospolita” podaje, że Szpital Bródnowski ma do końca tygodnia zakończyć sprawdzanie grafików Dawida Kacprzyka. Chodzi o weryfikację, czy mogło dochodzić do tzw. bilokacji, czyli sytuacji, w której ta sama osoba miała w tym samym czasie wykazywać pracę w różnych miejscach.

Sprawa Kacprzyka od kilku tygodni wywołuje duże emocje. Wcześniej media pisały o jego zarobkach i pracy w kilku placówkach. Według ustaleń portalu Zero.pl były radny KO miał zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł.

Pilne! Koniec telefonów w podstawówkach. Sejm przyjął nowe przepisy

Pojawiały się też doniesienia, że Kacprzyk chciał kierować SOR-em w Szpitalu Wolskim, ale ostatecznie do tego nie doszło. „Rzeczpospolita” podaje dodatkowo, że miał sondować możliwość pracy również na SOR Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Poniżej galeria zdjęć: Konferencja posłów PiS przed Szpitalem Południowym z udziałem Mateusza Morawieckiego

Polityka SE Google News
Konferencja posłów PiS przed Szpitalem Południowym z udziałem Mateusza Morawieckiego
Galeria zdjęć 9
Express Biedrzyckiej - PROF. MARKOWSKI ALARMUJE: To jest przerażające! Potrzebne międzynarodowe mediacje z Ukrainą
Sonda
Czy lekarze pracujący w kilku szpitalach jednocześnie powinni być dokładniej kontrolowani?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL POŁUDNIOWY