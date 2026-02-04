Joachim Brudziński zdradził, jaki jest stan zdrowia prezesa PiS! "Dajmy mu spokojnie pochorować"

W środę 4 lutego 2026 roku gościem w naszym "Porannym Ringu" był m.in. Joachim Brudziński z PiS. W rozmowie zdradził on m.in. jaki jest obecny stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. - Jak każdy pacjent, jak każdy człowiek ma prawo do tego, żeby w spokoju pochorować i w spokoju z tej choroby wyjść. Uspokajam wszystkich, pan premier Jarosław Kaczyński wraca do zdrowia, nie ma tutaj jakiegoś gwałtownych tąpnięć, wszystko zmierza w bardzo dobrą kierunku - mówił. Brudziński wypowiedział się też bardzo mocno o otoczeniu Grzegorza Brauna. - Wariaci albo ruscy agenci - wypowiedział się bezkompromisowo. Obejrzyj całą rozmowę!