Kaczyński dogada się z Tuskiem?! „Jesteśmy w stanie, w imię dobrego życia Polaków”

- Jesteśmy w stanie, w imię dobrego życia Polaków, w najbliższym czasie uchwalić pewne ustawy razem z tymi, którzy są dzisiaj przy władzy - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dodał, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli już dziewięć projektów ustaw, a obecnie przygotowali dziesiąty.

- Dzisiaj chodzi o ustawę, która przedłuża do końca roku osłonę dla obywateli, która ma służyć temu, by ceny energii się nie podniosły – mówił.

Jarosław Kaczyński zadeklarował również, że podobnie jak do obecnie rządzącej większości PiS ma zamiar głosować także w innych kwestiach.

-Jest 60 tys. kwoty wolnej od podatku, oni to zapowiedzieli, więc jesteśmy gotowi razem z nimi to uchwalić. Jest renta wdowia. Tu się na szczęście zaczęło coś tam dziać, ostatnio Tusk w tej sprawie coś zapowiadał. Jesteśmy gotowi to razem ustalić – zapowiedział Kaczyński.

Prezes PiS wyliczał, że wśród propozycji partii jest przywrócenie zerowego VAT na żywność, czy powrót do metod rozliczania składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu.

- To jest właśnie ta dbałość o dobre życie Polaków, ale także o to, żeby w Polsce funkcjonowała demokracja - mówił Kaczyński.

