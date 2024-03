i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS

Tragiczny wypadek

Dramatyczny wypadek z poligonie w Drawsku. Jest reakcja prezydenta Andrzeja Dudy!

AZ 17:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na poligonie w Drawsku Pomorskim doszło we wtorek (5 marca) rano do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął jeden z uczestniczących w ćwiczeniach żołnierzy. Na ten dramatyczny wypadek zareagował Andrzej Duda, który we wtorek obserwował ćwiczenia wojsk NATO Dragon-24 pod Kwidzynem na Kociewiu.