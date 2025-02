i Autor: Super Express (3), SHUTTERSTOCK wybory prezydenckie

Wybory coraz bliżej

Jest nowy sondaż prezydencki! Totalny dramat tych kandydatów. Ci mają za to powody do radości

Pierwsza tura wyborów prezydenckich zbliża się wielkimi krokami! Już 18 maja Polacy pójdą do urn głosować na następcę Andrzeja Dudy! CBOS opublikował właśnie nowy sondaż, wskazujący, kogo planują poprzeć w pierwszej turze. Którzy z kandydatów mają powody do świętowania w weekend, a którzy mają powód do zadumy nad nader mało optymistycznymi prognozami?