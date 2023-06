Jest możliwa koalicja PIS z Konfederacją. Mamy konkretne deklaracje

To nie od Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) i nie od Donalda Tuska (66 l.) może zależeć, kto stworzy rząd po jesiennych wyborach parlamentarnych. Wiele badań wskazuje na to, że żaden, z dwóch rywalizujących bloków, nie będzie posiadał sejmowej większości, jeżeli nie będzie miał po swojej stronie partii Krzysztofa Bosaka (41 l.) i Sławomira Mentzena (37 l.). Platforma wyklucza sojusz z Konfederacją, politycy PiS są z kolei jak najdalsi od takich deklaracji. - Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu co niektórzy mówią, jest partią o szerokich zdolnościach koalicyjnych i można by wymienić kilka formacji, z którymi koalicja byłaby możliwa - mówi nam Marcin Horała, który nie wyklucza koalicji z Konfederacją. A Sławomir Mentzen pytany przez nas, czy mógłby rządzić z Jarosławem Kaczyńskim, jeżeli prezes PiS, zgodzi się na niektóre elementy programu Konfederacji, zapewnia: - Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko – mówi polityk. Zdecydowanie dalej idzie Artur Dziambor, do niedawna poseł Konfederacji. - Dojdzie do tej koalicji. Z jednej strony to byłby egzotyczny sojusz wolnorynkowców z socjalistami, ale poza gospodarką naprawdę bardzo wiele ich łączy – dodaje poseł koła Wolnościowcy.

