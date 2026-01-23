Jerzy Owsiak może być spokojny. Polacy szykują portfele na 34. Finał WOŚP!

WOŚP zagra po raz 34!

W zbiórkę funduszy na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów zaangażuje się 1681 sztabów w Polsce i na świecie oraz 120 tys. wolontariuszy. – Najstarszy wolontariusz, pani Henryka, ma 100 lat. Wysłaliśmy jej życzenia – poinformował wczoraj Jerzy Owsiak, podkreślając, że Fundacja jednoczy Polaków. Lider WOŚP dodał, że w tym roku WOŚP po raz pierwszy zagra także na Malcie i w Indiach. - Gramy na całym świecie. Jesteśmy pełni podziwu, zwłaszcza dla Polaków, którzy robią to poza granicami naszego kraju, bo robią to sami z siebie - podkreślił Owsiak.

Trzecia żona Schreibera przekazała drugą suknię ślubną na aukcję 34. finału WOŚP

Część wydarzeń dotyczących 34. Finału rozpocznie się już w sobotę, m.in. bieg „Policz się z cukrzycą”, organizowany również wirtualnie. Do biegów wirtualnych zgłosiły się osoby m.in. z Brazylii, Hiszpanii, Islandii, USA, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Także w sobotę od godziny 12.00 na błoniach PGE Stadionu Narodowego w Warszawie rusza miasteczko WOŚP. Na miejscu będzie można napić się gorącej herbaty, odbyć ćwiczenia z pierwszej pomocy. Zaplanowane są też występy artystów m.in. Myslovitz, LemON, Dżem czy Happysad. Owsiak przypomina, że ruszyły już aukcje na Allegro. Swoją licytację uruchomił m.in. premier Donald Tusk. Na zwycięzcę czekają złote korki piłkarskie z napisem „Donald Tusk” i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ilu Polaków wesprze Fundację?

Podczas ubiegłorocznego finału WOŚP zbierała środki na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Udało się wtedy zgromadzić ponad 289 mln zł. Czy w tym roku uda się zebrać przynajmniej podobną kwotę? Wiele na to wskazuje. Aż 60 proc. osób ankietowanych przez Instytut Badań Pollster deklaruje, że wpłaci na WOŚP. Niespełna jedna trzecia (29 proc.) mówi, że tego nie zrobi. Co dziesiąty ankietowany (11 proc.) nie ma zdania lub nie podjął jeszcze decyzji o wsparciu.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.

