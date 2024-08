Jerzy Buzek uhonorowany nagrodą specjalną

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Jerzy Buzek jest pierwszą osobą, która została uhonorowana taką statuetką. „Jerzy Buzek kształtował historię Polski” – mówił o nim Adam Szłapka. Przypomniał, że Buzek był pierwszym Polakiem, który otrzymał wysokie stanowisko w Unii Europejskiej – został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek otrzymał długie owacje na stojąco od uczestników spotkania i wyraźnie wzruszony żartował, że „w laudacji zwykle się przesadza”.

W rozmowie z uczestnikami Campusu Buzek mówił m.in. o tym, że obecny rząd bezwzględnie powinien dotrwać do końca obecnej kadencji. „Potrzeba pełnych czterech lat, nie wyobrażam sobie, by koalicja miała się wcześniej rozpaść. Musi trwać, by zmienić Polskę” – podkreślił były premier.

Jak przekonywał, „transformacja potrzebna jest też dziś, po 30 latach wolnego systemu”. „Bo wiele rzeczy zostało zaprzepaszczonych. Transformacja opiera się na instytucjach i procedurach” – argumentował. Przekonywał też młodych ludzi do zainteresowania polityką, wspólnego działania na rzecz wspólnego dobra i podawał przykłady, że wspólne działanie może zmieniać rzeczywistość.

Kończąc spotkanie z uczestnikami Campusu Buzek podkreślił, że "to młodzi ludzie są przyszłości naszego kraju, Europy i świata". "To jest wasza odpowiedzialność. Zazdroszczę wam tego. Wszystkiego najlepszego" – powiedział.