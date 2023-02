Jarosław Kaczyński z prywatnych pieniędzy wpłacił 100 000 zł na pomoc Ukrainie

Jarosław Kaczyński dał 50 tys. na uchodźców z Ukrainy

Jak się dowiedzieliśmy, Jarosław Kaczyński już dwa miesiące po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę postanowił pomóc uciekającym przed wojną i wpłacił 50 tys. zł na fundację „Terra Humana”. Darowizna dotyczyła pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dotarliśmy do podziękowań tej fundacji dla prezesa PiS. „Zarząd fundacji „Terra Humana” potwierdza oraz składa serdeczne podziękowanie za przekazaną darowiznę w wysokości 50.000 zł przeznaczoną na pomoc uchodźcom z Ukrainy, w szczególności na sfinansowanie kosztów zakwaterowania (wynajmu mieszkania) dla rodzin uchodźców z Ukrainy” – napisała w podziękowaniach dla Jarosława Kaczyńskiego Fundacja „Terra Humana”. O sprawę zapytaliśmy dyrektora gabinetu prezesa PiS Michała Moskala. - Prezes Jarosław Kaczyński od początku rosyjskiej napastniczej wojny wspierał Ukrainę zarówno pełniąc obowiązki w rządzie, gdzie zajmował się bezpieczeństwem, jak i prywatnie przekazując własne pieniądze na wsparcie uciekających przed rosyjskim okrucieństwem – mówi nam jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.

Spór Jarosław Kaczyński - Radosław Sikorski. Prezes PiS zapłacił 50 tys.

Przypomnijmy, że prezes PiS kilka dni temu przekazał kolejne 50 tys. zł na fundusz wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy, zamykając tym samym spór z europosłem PO Radosławem Sikorskim (60 l.). – Czynię to z satysfakcją – przekazał pełnomocnik Kaczyńskiego w rozmowie z PAP. - Ukraina walczy o swoją niepodległość i wolność, ale również o nasze bezpieczeństwo. Wspieramy ją i będziemy wspierać – dodał. Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła 708 tys. zł, które według wyroku sądowego Jarosław Kaczyński miał przekazać na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin w serwisie Onet za nazwanie działań Radosława Sikorskiego „zdradą dyplomatyczną”. Europoseł PO jednak zaproponował, by Kaczyński wpłacił do stycznia br. kwotę 50 tys. zł, a w zamian przestanie się domagać przeprosin.

