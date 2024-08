Jarosław Kaczyński wskazał swego następcę. Znamy nazwisko

Hołownia po spotkaniu liderów koalicji. Co ustalono?

Nowy prezes PiS nominowany przez Kaczyńskiego

- To prawda, ja proponuję takie rozwiązanie. Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię – deklaruje Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla radiomaryja.pl.

Obecny prezes rozwinął, że nie wydaje decyzji w tej kwestii, jedynie sugeruje osobisty pogląd. Jednak nie można zaprzeczyć, że taka luźna deklaracja stanowi dla Mariusza Błaszczaka okoliczność zwiększającą znacznie szansę na rozwój kariery w PiS.

Czy Błaszczak to również kandydat PiS na wybory prezydenckie? Może mieć konkurenta

"Co do wyborów prezydenckich, to nie podjąłem jeszcze tej decyzji. Wybór kandydatów na kandydatów odbędzie się w najbliższych kilku tygodniach, po przeanalizowaniu badań" - powiedział Morawiecki, który jest wiceprezesem PiS.

W PiS od dłuższego czasu trwa proces wyłaniania kandydata ugrupowania, który zawalczy o najważniejszy urząd w kraju w przyszłorocznych wyborach. Wyborem kandydata zajmuje się specjalny zespół, na czele którego stoi prezes Jarosław Kaczyński.

Na liście potencjalnych kandydatów są m.in. Morawiecki, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki, były szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, prezes IPN Karol Nawrocki, a także b. wojewoda zachodniopomorski, a obecnie poseł PiS Zbigniew Bogucki czy europoseł i były kandydat PiS na prezydenta Warszawy - Tobiasz Bocheński.

Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę, Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu 2025 r.

Kongres, na którym ma dojść do nowego podziału organizacyjnego kierownictwa PiS, najprawdopodobniej odbędzie się 28 września - wynika z informacji PAP. Na czele rady naczelnej, która ma powstać, ma stanąć prezes Jarosław Kaczyński, a zarządu partii, szef klubu Mariusz Błaszczak - przewiduje jeden ze scenariuszy.