Jarosław Kaczyński w ostrych słowach o liderze PO i partii. "Kłamstwo jest wpisane w dzieje PO"

W niedzielę w Spale (woj. łódzkie) prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął udział w XVIII Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej".

Prezes PiS w ostrych słowach o opozycji. "Oni kłamali zawsze"

Podczas zjazdu klubów "Gazety Polskiej" zarzucił Platformie Obywatelskiej i jej liderowi Donaldowi Tuskowi zerową wiarygodność. Mówił, że kłamstwo wpisane jest w dzieje formacji Tuska. "Oni kłamali zawsze" - dodał.

"Byli kiedyś formacją konserwatywną, tak przynajmniej o sobie twierdzili, jeździli na różne modlitewne spotkania. Teraz, to już od lat się dzieje, zaczęli wojować z kościołem i religią" - wskazywał Kaczyński.

"Byli formacją gotową współpracować z nami, a kiedy się okazało, że to myśmy wygrali wybory, a nie oni w 2015 r. zaczęli z nami wściekłą walkę, która była oparta o jedno wielkie kłamstwo" - dodał.

Jarosław Kaczyński o rządach PO. "8 lat zmarnowanej władzy"

Kaczyński wskazywał, że lata 2005-2007, kiedy rządziło PiS, były spokojnym, dobrym czasem, ze wzrostem gospodarczym. Zarzucił, że media wmówiły społeczeństwu, że w Polsce dzieje się coś strasznego, niszczenie demokracji. "Ale nic złego się nie działo, był postęp, były zmiany, była nowa polityka historyczna, przestaliśmy uprawiać politykę zawstydzania własnego narodu jego historią, były zmiany w różnych dziedzinach, był plan dla Polski" - wyliczał prezes PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego, źródłem wygranej PO w 2007 r. było stosowanie kłamstwa i socjotechniki. W jego ocenie 8 lat rządów PO to czas zmarnowanej władzy. "Bylibyśmy dzisiaj znacznie dalej, gdyby nie te 8 zmarnowanych lat" - stwierdził.

Prezes Kaczyński podkreśla zasługi partii. "Jesteśmy władzą nieuwikłaną w wielkie złodziejstwo"

Zarzucił, że w czasie rządów PO-PSL była "wielka zgoda na rabunek". "Jeżeli my dzisiaj, nominalnie, mamy przeszło dwukrotnie większy budżet niż 8 lat temu - oczywiście trzeba odliczyć inflację (...) - jeżeli jesteśmy w stanie nie tylko prowadzić tę ogromną politykę społeczną, zwiększać ją - choćby zapowiedź 800 plus - ale także podjąć ogromny wysiłek zbrojeniowy, jeżeli mogliśmy wydać przeszło 200 mld na tarcze w czasie Covidu (...), to tylko dlatego, że potrafiliśmy dokonać tego wielkiego zabiegu, że jesteśmy władzą nieuwikłaną w całe to wielkie złodziejstwo".

"Mamy dzisiaj w Polsce pod względem gospodarczym i społecznym dobry czas, mimo kryzysów, wojny, putinflacji" – powiedział w niedzielę podczas Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale prezes PiS Jarosław Kaczyński.

J. Kaczyński o kwestiach obronnych. "Zbroimy na wielką skalę"

"Zbroimy się na wielką skalę, rozwijamy naszą armię, bo jest to absolutna konieczność, żebyśmy mogli odstraszyć przeciwnika; naszym celem jest to, żebyśmy nie zostali zaatakowani" - mówił szef PiS Jarosław Kaczyński.

Wicepremier zaznaczył, że zbrojenia, to "nie jest żaden nasz pomysł, kaprys". "To jest po prostu absolutna konieczność" - podkreślił. Kaczyński w tym kontekście zwrócił uwagę, że lepiej wydać dużo na zbrojenia i nie być okupowanym, niż oszczędzać i być okupowanym. "A kto dotąd tego nie wiedział, to niech przyjrzy się temu co w Buczy, co w Irpieniu, co w innych miejscach, niech spojrzy na dzisiejszą Ukrainę. Niech uświadomi sobie kogo mamy za przeciwnika tego militarnego" - wskazał.

Prezes PiS o nadchodzących wyborach. Jeśli PiS przegra - to przegra przez kłamstwa na temat formacji

"Nasi przeciwnicy są zdeterminowani i są gotowi na wszystko. Łgają, łgają i jeszcze raz łgają. Tworzą obraz Polski, której nie ma, nie ma niczego takiego, jak Polska opisywana przez Donalda Tuska" - powiedział prezes PiS i zapowiedział, że "najbardziej brutalne i skierowane personalnie" kłamstwa znajdą się w sądach.

W ocenie Kaczyńskiego, jego formacja może przegrać wybory tylko przez kłamstwo. "Jeżeli do odpowiedniej części Polaków dotrze prawda, to wynik wyborów jest na naszą korzyść przesądzony" - dodał.

"Wszyscy, którym możemy ufać, mogą się w tym wielkim korpusie (kontrolującym wybory) znaleźć" - powiedział prezes PiS. Zaznaczył, że muszą to być dziesiątki tysięcy ludzi.