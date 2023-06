Jarosław Kaczyński ujawnia, dlaczego naprawdę wraca do rządu

- Trzeba wziąć odpowiedzialność - przyznał otwarcie Jarosław Kaczyński pytany o to, co jest powodem jego powrotu do rządu w programie "Gość Wiadomości" w TVP. - Trzydzieści kilka lat legalnej polityki (bo była też wcześniej ta nielegalna) to jak na polskie warunki jest bardzo dużo - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Danutą Holecką. - Ktoś, kto był wicepremierem i premierem, może się przydać - stwierdził krótko.

Jarosław Kaczyński: "Mam takie możliwości, że mogę wejść do rządu zawsze"

Dopytywany o to, jak konkretnie widzi swoje zadania, prezes PiS wskazał na szeroko rozumiane bezpieczeństwo i kwestie politycznych napięć, potwierdzając tym samym powtarzające się głosy, że to Jarosław Kaczyński ma być tym, który wyciszy wewnętrzne spory w Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie tarcia między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro.

- Ale są też sprawy czysto wyborcze - przyznał wprost prezes PiS.- Każdy rząd bierze udział w wyborach, tak jest w demokracji i nasz też będzie brał - nie krył Jarosław Kaczyński. Zastrzegł przy tym, że chciałby się przysłużyć zwycięstwu wyborczemu swojego ugrupowania. - Mam takie możliwości, że mogę wejść do rządu zawsze - przyznał z rozbrajającą szczerością.

Kaczyński o opozycji: "Są totalni w kłamstwie"

Jarosław Kaczyński nie zostawił też suchej nitki na opozycji. - Oni używają całej socjotechniki opartej na totalnym kłamstwie. Są totalni, bo jeśli chodzi o mówienie nieprawdy, to wychodzi im to bardzo dobrze - tłumaczył. - Stworzyli całą urojoną rzeczywistość i tu pewna telewizja im bardzo pomogła - stwierdził z przekonaniem. - Polska zaczyna zbliżać się w tej chwili do bogatszych państw zachodniej Europy, jest tylko jeden warunek: dobry rząd z uczciwymi ludźmi. A są takie siły w Polsce, które służą tym, którzy Polsce źle życzą - podsumował Kaczyński.

