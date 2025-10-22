Jarosław Kaczyński odpowiedział Tuskowi ws. Pegasusa! Krótko i dobitnie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdementował zarzuty premiera Donalda Tuska dotyczące podsłuchów Pegasusem. Sprawa dotyczy domniemanego inwigilowania rodziny premiera przez poprzedni rząd. Premier Tusk skomentował doniesienia medialne, sugerując, że inwigilacja miała na celu "ochronę instytucji rodziny".

  • W związku ze śledztwem dotyczącym Pegasusa, córka premiera Tuska, Katarzyna Tusk-Cudna, otrzymała status pokrzywdzonej.
  • Donald Tusk oskarżył Jarosława Kaczyńskiego o inwigilowanie jego rodziny, sugerując, że podsłuchiwano jego żonę i córkę.
  • Prezes PiS Jarosław Kaczyński, zapytany o zarzuty, krótko skwitował je jako "bzdury".
W środę 22 października Onet poinformował, że w toczącym się śledztwie dotyczącym politycznego wykorzystania oprogramowania Pegasus, status pokrzywdzonej otrzymała Katarzyna Tusk-Cudna, córka premiera. Według nieoficjalnych informacji portalu, zespół śledczy planuje również przesłuchanie żony szefa rządu, Małgorzaty Tusk. W odpowiedzi na te doniesienia, premier Donald Tusk zamieścił wpis na platformie X.

- Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza? W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście - napisał.

Komentarz Jarosława Kaczyńskiego

Dziennikarze zapytali Jarosława Kaczyńskiego o wpis premiera, gdy ten przybywał do warszawskiej prokuratury na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Prezes PiS skomentował zarzuty Tuska jednym słowem: „Bzdury”.

Nieoficjalne doniesienia: Katarzyna Tusk pokrzywdzoną w sprawie Pegasusa! Ujawniono szczegóły

Onet zaznaczył, że córka premiera była klientką Romana Giertycha, ówczesnego adwokata, a obecnie posła Koalicji Obywatelskiej. Giertych reprezentował ją w sprawach o ochronę dóbr osobistych wytaczanych tabloidom. Portal wspomniał również, że w przeszłości Giertych był pełnomocnikiem Michała Tuska, syna Donalda Tuska, jednak brak jest informacji o planach jego przesłuchania.

Śledztwa ws. Pegasusa

Pegasus to zaawansowane oprogramowanie szpiegowskie stworzone przez izraelską firmę NSO Group, przeznaczone do walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Umożliwia ono nie tylko podsłuchiwanie rozmów z zainfekowanego smartfona, ale także dostęp do innych danych, takich jak e-maile, zdjęcia, nagrania wideo, a także do kamer i mikrofonów urządzenia.

Od ubiegłego roku prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem tego oprogramowania. Dodatkowo, sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa bada kwestię legalności, prawidłowości i celowości działań podejmowanych z wykorzystaniem tego systemu przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku.

