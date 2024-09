Jarosław Kaczyński o kandydacie na prezydenta. Nowe informacje

Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów opisał, jaki jego zdaniem powinien być kandydat na prezydenta RP. - Z mężczyzną to wiadomo – musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę. Musi znać bardzo dobrze język angielski. Najlepiej jakby znał dwa język - mówił w rozmowie z Radiem Maryja.

Ponadto były wiceprezes dodał, ze konieczne jest obycie międzynarodowe i znajomość języków. Nie wszystkim spodobał się taki opis, wytykając nieodpowiedni wybór słów. Do tego grona zalicza się między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Tym razem Jarosław Kaczyński podał nowe informacje na temat przyszłego kandydata PiS. Jak się okazuje, na oficjalne ogłoszenie nazwiska trzeba będzie jeszcze poczekać. Inni politycy ugrupowania chcą się wstrzymać nawet do świąt.

- Z tym, że oni chcą to przesunąć aż do świąt czy nawet po świętach. Uważam, że to nie byłaby dobra sytuacja. Oni mają przecież przewagę, jeśli chodzi o media i dotarcie do opinii publicznej. Mają dużo więcej pieniędzy i w związku z tym jestem przekonany, że musimy zrobić to wcześniej, stosunkowo niedługo, ale na pewno nie w tym miesiącu - powiedział w rozmowie z wPolsce24.

Jak dodał, powinna być to osoba powszechnie znana i akceptowana. Zdradził, że wybór ograniczył się do pięciu osób. - Kandydata wybierzemy w oparciu o badania. Moja rola będzie polegać na tym, aby te badania odczytać - dodał.

