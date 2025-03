Jarosław Kaczyński o awanturze w Białym Domu. Nie wszyscy będą zadowoleni

O kłótnię między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz prezydentem USA Donaldem Trumpem, w następstwie której w zeszły piątek Zełenski opuścił Biały Dom bez podpisania umowy o minerałach, Kaczyński został zapytany podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Dziennikarz nawiązał przy tym do słów posła PiS Przemysława Czarnka, dopytując, czy prezydent Ukrainy to faktycznie "głupek" oraz dlaczego PiS, wcześniej mocno wspierający Ukrainę, "od kilku dni jest w stosunku do Ukrainy i Zełenskiego bardzo krytyczne".

- Nie chcę oceniać w tej chwili tego, co się wydarzyło w Białym Domu. Na pewno stało się niedobrze, ale w tej chwili przed wszystkim trzeba mówić o drogach wyjścia - odparł Kaczyński.

Jak dodał, to, co pociesza po spotkaniu europejskich przywódców w Londynie, to fakt, że tam "chyba nikt nie miał wątpliwości, nawet Donald Tusk [...], że trzeba porozumieć się jednak ze Stanami Zjednoczonymi".

- Stany Zjednoczone dysponują realną siłą, realną możliwością oddziaływania na państwo takiego typu jak Rosja - podkreślił.

Dodał, że jednocześnie trzeba wykazać się empatią wobec Ukrainy, kraju napadniętego, "broniącego się w sposób bardzo bohaterski", i mającego doświadczenie z Rosją, z którego wynika, że państwo to nie dotrzymuje porozumień.

Kaczyński ocenił, że pokój jest "bardzo potrzebny", ale nie chce wypowiadać się co do jego warunków.

- Nie reprezentuję tutaj Ukrainy, nie jestem Ukraińcem, to jest kwestia woli narodu ukraińskiego, narodu, który dziś reprezentuje pan Zełenski - powiedział.

Przemysław Czarnek ostro o zachowaniu Wołodymyra Zełenskiego

Zachowanie Zełenskiego w Waszyngtonie skrytykował poseł PiS Przemysław Czarnek. Zgodnie z relacją mediów w kuluarach niedzielnej konferencji programowej Karola Nawrockiego Czarnek stwierdził, że "ktoś taki jak prezydent Ukrainy, jadąc do Stanów Zjednoczonych do Waszyngtonu, prosząc o dalszą pomoc, bez której Ukraina nie jest w stanie być niepodległa, powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jedzie i powinien się zachowywać jak każdy".

- Wyobrażacie sobie państwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: "Żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka". No głupek byśmy powiedzieli, tak się zachował niestety, i tu nie ma co owijać słów w bawełnę, tak się zachował prezydent Ukrainy, która jest pod bombami rosyjskimi - powiedział.

Spotkanie Zełenskiego i Trumpa

W Waszyngtonie w piątek doszło do spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci USA i Ukrainy w Białym Domu rozmawiali o umowie dotyczącej partnerstwa w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych. Spotkanie przywódców zakończyło się jednak kłótnią. Trump zarzucił Zełenskiemu m.in. konfrontacyjną postawę, „która grozi wybuchem III wojny światowej”, a także brak wdzięczności i szacunku dla USA. Umowa o minerałach w konsekwencji nie została podpisana.

Kwestii Ukrainy poświęcony był nieformalny szczyt kilkunastu przywódców europejskich, który w niedzielę odbył się w Londynie. Rozmowy mają być kontynuowane na specjalnym szczycie w Brukseli, który zaplanowano na ten czwartek.

