Jarosław Kaczyński ironicznie o Ryszardzie Czarneckim. "Dużo jadł"

Dziś w sprawie Ryszarda Czarneckiego pojawiły się nowe informacje. Został on zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na lotnisku w Warszawie. Jego żona, Emilia Hermaszewska, również została aresztowana w mieszkaniu w Warszawie. Ma to bezpośrednio związek z dochodzeniem dotyczącym korupcji w Collegium Humanum, prywatnej uczelni, gdzie Hermaszewska była zatrudniona. Prokuratura postawiła im zarzuty płatnej protekcji i przyjęcia korzyści majątkowych, czyli potocznie mówiąc korupcji.

Jan Krzysztof Ardanowski o Ryszardzie Czarneckim: "To był człowiek bliski prezesowi"

Ryszard Czarnecki, po przesłuchaniu w katowickiej prokuraturze, stwierdził, że sprawa jest „politycznym teatrem” i że rząd chce odwrócić uwagę od innych problemów. Jarosław Kaczyński skomentował sprawę w rozmowie z WP. W rozmowie z dziennikarzem WP odniósł się do afery, podkreślając, że był zaskoczony jego powiązaniami z tą uczelnią. Prezes PiS, zaznaczył, że nie śledzi na co dzień spraw związanych z Ryszardem Czarneckim, ale skomentował, że polityk był bardzo aktywny zawodowo i często podróżował, ale przede wszystkim, że dużo jadł! Wypowiedź ta może sugerować próbę zdystansowania się Kaczyńskiego, chociaż może być to formą jego strategii politycznej i PR'owej. Prezes PiS od lat kreuje się na politycznego ascetę, często nieświadomego w wielu dziedzinach. Może być to gra, a może faktycznie nie był zainteresowany kimś takim, jak Czarnecki. Można też odnieść wrażenie, że jego wypowiedź była luźna i żartobliwa.

- Proszę państwa, ja się na co dzień takimi sprawami nie interesuję. Dla mnie związki z tą uczelnią są całkowitym zaskoczeniem. (..) Był bardzo czynny, lubił jeździć po świecie i wiem, że dużo jadł -powiedział w dziennikarzowi WP Jarosław Kaczyński.

