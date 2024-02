Janusz Palikot nie wierzy w chorobę Zbigniewa Ziobry?! Mówi o ustawce na onkologii

O co poszło?

Zbigniew Ziobro od jakiegoś czasu nie udziela się publicznie zarówno jeśli chodzi o pracę, jak i mówienie o swoim stanie zdrowia. Informacji udzielają jego partyjni koledzy, którzy mówią o chorobie nowotworowej krtani. Według ich relacji były minister sprawiedliwości ma przechodzić przez drugą chemioterapię i radioterapię, a sytuacja jest poważna. Zapewniają także, że modlą się o jego zdrowie.

Nie wszyscy jednak wierzą w chorobę Zbigniewa Ziobry. Swoje wątpliwości wyraził za pośrednictwem Twittera były poseł Janusz Palikot, który obecnie zmaga się z poważnymi problemami finansowymi swojej Manufaktury Piwa i Wódki.

- Rozmawiałem z kilkoma profesorami medycyny w Lublinie. Cała sprawa z Ziobra to ustawka szefowej onkologii Lublinie. Czemu nikt tego nie zbada? – napisał.

Sam Zbigniew Ziobro milczy na temat swojego zdrowia, jednak jego koledzy z Suwerennej Polski są przekonani, że w tym temacie nie powinno być żadnych wątpliwości.

- Nie chcę się odnosić do tych słów, nie wydaje mi się to konieczne. Przekazywałem już informacje na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry w mediach. Trzy ośrodki medyczne zdiagnozowały chorobę pana ministra. On w tej chwili walczy o życie. Polityczne próby rozgrywania tej sprawy są nieuczciwe – mówił wiceprezes ugrupowania Michał Wójcik w rozmowie z portalem o2.

Warto przypomnieć, że były minister sprawiedliwości ma zeznawać przed sejmową komisją ds. wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka uważa go za kluczowego świadka ze względu między innymi na to, że jego podpis widnieje na dokumencie dotyczącym zakupu oprogramowania. Zapewniła, że przesłuchania będą przeprowadzane zgodnie z procedurami, kiedy zdrowie polityka na to pozwoli.

