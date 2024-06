Janusz Kowalski zaskoczył! Chce przyjąć do PiS posłankę Lewicy! Propozycja padła na wizji!

"Chciał Hołownia robić karierę w Sejmie, a został zderzakiem Tuska" – politycy w Sejmie ostro komentują wyniki ostatnich wyborów do PE!

Janusz Kowalski odwiedził TVP, gdzie w tym samym czasie przebywała posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Polityk wyraził zaskakującą opinię, że dobrym pomysłem dla Prawa i Sprawiedliwości byłoby jej przyjęcie w swoje szeregi. Jak tłumaczył, w tym kontekście należy przypomnieć zaangażowanie parlamentarzystki w kwestię kontynuacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Razem z Prawem i Sprawiedliwością idziemy po kolejne zwycięstwa w 2025 i 2027 roku. Ja jestem naprawdę gorącym zwolennikiem, by panią szanowną poseł Paulinę Matysiak przyjąć do Prawa i Sprawiedliwości za jej obronę CPK. Oczywiście w sprawach związków partnerskich mam nadzieję, że zmieni zdanie -oznajmił na wizji.

Nieoczekiwana propozycja nie zbiła z pantałyku Matysiak. - No, ja panu takiej deklaracji w drugą stronę nie złożę. Proszę się nie gniewać. Nie będę pana zapraszała do partii Razem - przytomnie zreplikowała. To jednak nie zniechęciło Kowalskiego, który odparł, że działania Matysiak w polityce są „patriotyczne” i wspomniał o możliwej refleksji w przyszłości. – Spokojnie. Robi pani dobre, patriotyczne rzeczy. Przyjdzie czas na refleksję – ocenił.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

⁉️ @JKowalski_posel zaprosił @PolaMatysiak do @pisorgpl! 🗣️ "Robi pani dobre, patriotyczne rzeczy - przyjdzie czas na refleksję" - zachęcał poseł, ale reakcja raczej nie pozostawia wątpliwości... ⤵️ pic.twitter.com/Gq3QHeJAc1— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) June 13, 2024

